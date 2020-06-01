Gün içinde karşılıklı konular, ilişkiler bizi daha çok cezbediyor. Pek çok şey paylaşabilir ve aynı zamanda ilişkiler üzerinde zaman harcayabiliriz. Ancak abartılı olmamaya da dikkat edelim. Kimi zaman kaş yapayım derken göz çıkarmak mümkün. Aynı zamanda mantıksız çıkışlar ve tamamen duygusal durumlar yüzünden zorda kalabiliriz. Enerjimizi daha yapıcı şekilde kullanmaya bakalım. Ani durumlar planlarımızı ve düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmemize neden olabilir. Özellikle duygusal ilişkilerde gereksiz tepkilerle karşılaşabiliriz. Akıcı imkanları daha iyi değerlendirebiliriz.

KOÇ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz durumlarda ilerleme olmayabilir.

BOĞA:Çalışma hayatınızdaki sorumlu olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. İşleriniz istediğiniz hızda akmayabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntılar var ise, ihmal etmeyin. Endişelerinize fazla takılmayın.

İKİZLER:Üzerinde çalıştığınız işlere yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz zamanlar var. Toparlamanız gereken işlere yönelmeniz sizin için daha iyi olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ:Ev hayatınızla ilgili konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Hanedeki işlerinizi toparlamak için uygun zamanlar var. Ailevi konularınızla da ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bitmemiş olaylar gündeminizde olabilir. Güven eksikliği hissedebilirsiniz.

ASLAN:Gündelik işlerinizi tamamlamak için uygun bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda işlerinizin ilerlemesi rahat olmayabilir. İletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Yakın çevrenizle ilgili değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var.

BAŞAK:Parasal konularınızla ilgilenebilirsiniz. Bütçeleme yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Önemli kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizde aksaklıklar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz.

TERAZİ:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Sağlığınızı kontrol ettirmek doğru bir karar olabilir. Hassasiyetinizin olduğu olaylar ön plana çıkabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gün olmayabilir. İlişkilerinize dikkat etmelisiniz.

AKREP:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli konularla yüzleşmeniz gereken zamanlar olabilir. Endişe duyduğunuz olaylar yüzünden kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gündelik işlere yönelmenizde fayda var.

YAY:Beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda aksamalar olabilir. İlerleme kolay olmayabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. İş hayatınızda size destek olan kişilerden yardım alabilirsiniz.

OĞLAK:Hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi akmayabilir. Gündelik evrak işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar içindesiniz. Üstlerinizle iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var. Ani tepkiler vermekten kaçınınız.

KOVA:Farklı şeyler öğrenmek için heveslisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün olmayabilir. Tartışmalara açık zamanlar var. Öfkenizi kontrol etmeye çalışın. Düşüncelerinizi paylaşmak için acele etmemenizde fayda var. Akışta kalın.

BALIK:Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizi iyi yönetmeye çalışmak isteyebilirsiniz. Gergin tutumlardan kaynaklı çatışmalar yaşanabilir. Ortaklı para durumlarıyla ilgili ani kararlar almamaya özen gösterin.