Yengeç burcundaki Ay, Oğlak’taki Venüs ile karşı karşıya duruyor. Duygusal ihtiyaçlarımız, ailevi konular, sevmek ve sevilmek alanında hassasiyetlerimiz yüksek. Korunmak ve paylaşım içinde olmak, ailevi konulara, geleneklere, sevdiklerimize yönelmek konusunda daha istekliyiz. Kimi zaman aşırı beklentiler hayal kırıklığına neden olabilir. Özellikle ilişkiler, ailevi konular ve bu alanda beklentiler akşam saatlerinde daha dikkat çekici... Günün geç saatlerinde daha büyük bir kırılganlık ve kimi zaman endişe ya da duygusal ısrarlara neden olabilecek karşılaşmalar mümkün. Dolayısı ile günün geç saatlerinde ev hayatında daha dengeli olmaya çalışalım.

KOÇ: Ailevi konularda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz.

BOĞA: Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu nedeniyle dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Bazı konularda fedakârlık yapmanız gerekebilir. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER: Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum başka işlerinizden fedakârlık yapmanıza neden olabilir.

YENGEÇ: Bazı durumlar daha çok hassaslaşmanıza neden olabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Karar almakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Farklı fikirler konuşulmaya başlanabilir.

ASLAN: Gün içinde ihmal ettiğiniz aile konuları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Parasal konularda kafanızı kurcalayan durumlar gündeme gelebilir.

BAŞAK: Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Kendinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda fedakârlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ: İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlayacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir.

AKREP: Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla dahil olabilirsiniz. Aşk hayatınızda fedakârlık etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın size ihtiyacı olabilir.

YAY: Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili eşinize yardım edebilirsiniz. Gün içinde parasal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Maddi açıdan başkalarına bağlı olduğunuzu düşünebilirsiniz.

OĞLAK: Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Doğru iletişim yolları bulmak ve dengede kalmak sizi zorlayabilir.

KOVA: Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Doğru organizasyonlarla bu durumu sakince çözebilirsiniz. Bazı konularda çevrenizdeki insanlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.

BALIK: Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Fedakârlık yaptığınız konular sizin için hassas hale gelebilir.