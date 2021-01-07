Öğle saatlerinden (11.53) itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay gün içerisinde bizi mücadeleye çağıran, kararlı olmamızı gerektiren durumlarla karşılaşabileceğimizi anlatıyor. Duygusal yönden daha yoğunuz. Ancak sabah saatlerinde akıl ve duygu arasında bocalayabiliriz. Bu saatlerde belirli konularda aşırı ısrar etmemek daha doğru olacak. Görüşlerimizde biraz daha esnek olmalıyız. Ortaklı konularda güvensizlik hissi yüzünden bocalayabiliriz. Ancak bir yandan da eldeki işlere odaklanmak gerekebilir. Günün ilerleyen saatlerinde sezgilerden daha çok yararlanabiliriz. Akşam saatlerinde kendimizi kaptırabileceğimiz, akışta kalabileceğimiz fırsatlar var.

KOÇ: Kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu.

BOĞA: İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Akşam saatlerinde size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz. Yaratıcığınızı kullanacağınız işlere yönelmek size iyi gelecektir.

İKİZLER: Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız Akşam saatlerinde ise sanatsal aktivitelerde bulunmak sizi rahatlatacaktır. Akışta kalmaya çalışın.

YENGEÇ: Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sezgileriniz daha kuvvetli olabilir.

ASLAN: Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var. İç sesinize kavuşmuş olacaksınız. Akışta kalmaya özen gösterin.

BAŞAK: Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz. Çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulara tepkisiz kalmakta fayda var.

TERAZİ: Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz. Üstünüzde stres hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken dramatize etmekten kaçının. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.

AKREP: Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz. Sağduyulu davranın.

YAY: İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgilenebileceğiniz keyifli zamanlar var.

OĞLAK: Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır. Fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA: İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var.

BALIK: Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Gün içinde işlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin. Akşam saatleri sezgilerinizi kullanarak akışta kalabilirsiniz.