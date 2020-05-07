Öğle saatlerinde (13.45) Akrep burcunda, dolunay gerçekleşiyor. Kritik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle bizi strese sokan, korku ve endişe yaratan bir durumla yüzleşmek durumunda olabiliriz. Daha sakin düşünmeli ve endişelerimizi abartmamaya bakmalıyız. Sezgilerimiz bize yol gösterebilir. Duygusal alanda ve ailevi konularda yoğun bir gündeyiz. Parasal durumlarda yeni değerlendirmeler ve sonuçlar gündeme gelmekte... Korkularımızı aşmaya bakalım. Düşüncelerimizi daha somut konulara yönlendirmek ve aşırılıklara gitmemek yerinde olacak. Kimi zaman bizi krize sürükleyen koşullar olsa da, soğukkanlılığımızı korumaya bakmalıyız.

KOÇ:Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartma eğiliminde olabilirsiniz.

BOĞA:Eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız, gündeminizi etkileyebilir. Başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. İş arkadaşlarınızla mücadeleye girebilirsiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ:Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz çalışmalarınızda kararlılık gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

ASLAN:Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe ait olaylarda iç sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. Duygularda abartılar olabilir.

BAŞAK:Çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Maddi kaynaklarınla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarınızdan alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akışta kalın.

AKREP:Farklı başlangıçlar ve yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız olaylar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalara dikkat.

YAY:Hayatınızda farkında olmadığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte duygusal yenilenmeye girebilirsiniz.

OĞLAK:Arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek ve onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Çevrenizden destek alacaksınız.

KOVA:Çalışma hayatınızla ilgili durumlar gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebilirsiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırabileceksiniz.

BALIK:Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırsla çalışacağınız bir gündesiniz. Akademik durumlarla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi eğlenceye bırakabilirsiniz.