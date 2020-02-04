Bugün ışıkların uyumu genel olarak daha kolay destek bulabileceğimizi anlatıyor. İkizler burcundaki Ay, bolca konuşma, hareket ve ziyaret getirebilir. Sohbetler ve görüşmeler hoş olabilir. Özellikle akşam saatlerinde kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Şansın da bize eşlik ettiğini görebiliriz. Çocuklar, eğlenceli konular daha çok dikkatimizi çekebilir. Ancak kararsızlık ya da sorumsuzluk yüzünden eldeki işlere konsantre olmakta zorlanabiliriz. Bugünlerde çokça yeni fikir ve hayal gücümüze dayalı düşünceler söz konusu... Düşüncelerimizde yaratıcı olabiliriz ancak onları somut hale getirmemiz için daha kararlı davranmaya ihtiyacımız olacak.

KOÇ:Ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminizin kuvvetli olduğu bir gündesiniz. Yazışma ve sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar yakın. Öğle saatlerinde çift durumların arasında kalmamanızda fayda var.

BOĞA:Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenmeler söz konusu olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz zamanlar yakın. Öğle saatlerine doğru duygusal dalgalanmalar meydana gelebilir. İşle alakalı kararsızlıklar yaşanabilir.

İKİZLER:Yeni başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hareketlilik söz konusu. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Öğle saatlerinizde zihinsel bulanıklık yaşamamanızda fayda var. Akışta kalmalısınız.

YENGEÇ:Hayatınızda açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken, öğle saatlerinde içinize kapanabilirsiniz. Duygusal dalgalanmalar yaşamamanızda fayda var.

ASLAN:Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle alakalı ümitsizliğe düşmemenizde fayda var. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar yakın.

BAŞAK:İş hayatınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Ticari görüşmeleri aksatmamanızda fayda var. Annenizle ilgili konular meydana gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşalar olabilir. Akşama doğru duygularınız daha net olacaktır.

TERAZİ:Öğrenme açlığınızı gidermek için iletişim halinde olmanızda fayda var. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkanlar yakın. Öğle saatlerinde kararsızlığa düşebilirsiniz.

AKREP:Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceğiniz görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek, hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkatli davranmanız gerekebilir.

YAY:Karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkanlar yakın. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaşamamanızda fayda var.

OĞLAK:Hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar yakın. Sizi yoran, yıpratan konularla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Öğle saatlerinde bazı kararsızlıklar meydana gelebilir. Akışta kalın.

KOVA:Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz, iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar yakın. Öğle saatlerinde duygusal karışıklıklar olabilir.

BALIK:Yakın çevrenizle ilgili dedikodular ve haberler gündeminizi etkisi altına alabilir. Ailevi konularla alakalı hareketlenmeler meydana gelebilir. Bugünlerde evinizde ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.