Ay, Oğlak burcunda ilerlerken kurallara, sorumluluklara daha fazla dikkat ediyoruz. Duygusal açıdan bazı zora sokan ya da dayanıklı, mücadeleci olmayı gerektiren koşullarla karşılaşabiliriz. Özellikle günün ikinci yarısında görüşmeler, anlaşmalar önem kazanıyor. Düşüncelerimizi ifade ederken, yanlış anlaşılma durumuna dikkat edelim. Özellikle akşam saatlerinde daha bilinçli ve sabırlı davranmayı gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Bu saatlerde bizi öfkelendirebilecek ya da aceleyle hareket etmemize neden olabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Soğukkanlı davranarak daha iyi sonuçlar alacağız. Gün için sorumlulukları ihmal etmemek gerekiyor.

KOÇ: İş hayatınızda hedeflere ulaşmak için kendinizi daha çok öne atabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Ortaklı işlere ve sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA: Toplumsal olaylardan etkileneceğiniz zamanlar var. İlişkilerde sıkışıklıklar olabilir. Tartışmalara karşı dikkatli davranmalısınız. Kolayca risk alabilirsiniz. Parasal konulara yönelebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkiler daha akıcı ve keyifli...

İKİZLER: Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal işlerde yeniden düzenlemeye gitmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizdeki gerilim, akşam saatlerinde daha rahatlayacaktır.

YENGEÇ: Eşinizle ilgili konularda sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Denge içinde kalmaya özen gösterin. Ortaklı işlerden kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. Korktuğunuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalın.

ASLAN: Sorumluluklarınızın üzerine gidebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla tartışmaya girmemeye özen gösterin. İlişkiler biraz gergin olabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Parasal konuları organize etmek istediğiniz zamanlar olabilir.

BAŞAK: İşlerinizde kendinizi daha çok ifade etmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. Risk almaya yatkın zamanlar var. Aksiyon almak kolay olabilir. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

TERAZİ: Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Toplumsal olaylardan kaynaklı kırılgan durumlar oluşabilir. Zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Ev hayatınıza yön vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde sıkışmalar yaşanabilir. Abartıdan kaçınmalısınız.

AKREP: İletişimi yoğun bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni haberler, planlarınızda değişiklik yapabilir. Ortaklı para konuları sizi uğraştırabilir, dikkatli olmalısınız. Kadın arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.

YAY: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda destekler sizi rahatlatacaktır. İlişkinizde sabırlı olmanızda fayda var. Ufak anlaşmazlıkları büyütmeyin. Akışta kalın.

OĞLAK: Hassas konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni başlangıçlar yapmak için heveslisiniz. Bedeninize ait durumları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Riske girmeye yatkınsınız. Rahatça aksiyon alabilirsiniz.

KOVA: Kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde sıkışmalar olabilir. Tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlardan uzak durmaya çalışın. Akşam daha keyifli programlar yapabilirsiniz.

BALIK: Sosyal gruplar içinde olabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi gerçekleştirmek için rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. Riske girebilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sevdiğinizle zevk aldığınız programlar yapabilirsiniz.