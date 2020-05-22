Akşam saatlerinde yeniay var

Günün ilk yarısında, 16.35’e kadar Ay, Boğa burcunda kalıyor. Bu saatlerde büyük bir hareketlilik beklemeyelim. Hatta bizi test eden ve daha kararlı olmamızı gerektiren şartlar var. Fiziksel açıdan bizi zorlayan koşullarla karşılaşabiliriz. Özellikle günün ilk yarısında pek çok şey yavaş ilerliyor olabilir. Ancak akşam saatlerinde daha fazla sorumluluk ve uzun vadede yapabileceğimiz işlere odaklanabiliriz. Düşüncelerimizde net olmak zor. Çok sayıda değişken var. Kimi zaman kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Konuşmalarda, görüşmelerde kaygan ve kararsız bir zemin söz konusu...