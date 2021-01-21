Dünkü koşullara benzer şekilde bugün de yüksek gerginlikler ve heyecan yaratabilecek durumlar var. Ay, Boğa burcunda ilerlerken, Mars ve Uranüs ile yan yana geliyor. Böyle zamanlarda büyük bir kararlılık ve inatçılık gösterebiliriz. Ancak kontrolsüz ve yıkıcı bir öfke de söz konusu olabilir. Bizi sarsan, huzursuz eden bir atmosfer söz konusu. Düşünmeden, kontrolsüz biçimde hareket etmemeliyiz. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde son derece gergin koşullar var. Parasal konularda, sahip olmak istediğimiz şeylerle ilgili durumlar için daha dengeli ve uzak görüşle davranmalıyız. Ayrıca teknolojik konularda ya da toprakla ilgili işlerde ani gelişmeler yaşanabilir.

KOÇ: Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Gün içinde gizli kalmış koşullar dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.

YENGEÇ: Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler rahatlamanıza neden olacaktır.

ASLAN: Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir.

BAŞAK: Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir.

TERAZİ: Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir.

AKREP: Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge- de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.

YAY: Çalışma arkadaşlarınızla ortak paydada buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.

OĞLAK: Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.

KOVA: Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dahil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz.

BALIK: Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.