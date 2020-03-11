Bugün Güneş ve Jüpiter arasındaki uyum, özellikle işle ilgili konularda daha fazla anlayış ve başkalarından alabileceğimiz desteklere işaret ediyor. Mesleki mevzularda ilişkilerimizi daha iyi yönetmeye bakalım. Ortak kazançlar ve paylaşımlar içinde olabiliriz. Ancak hemen öğleden sonraki saatlerde acelecilik, huzursuzluk ve tahammülsüzlük karşısında daha soğukkanlı davranmalıyız. Olumlu imkanlarla destekleri iyi kullanmaya ve daha tutarlı olmaya özen gösterelim. Yeni insanlar ve yabancılar bize farklı olanaklar sunabilir. Bizi hırslı kılan durumlar da var. Ancak egolar nedeniyle ilişkilerimizde zorluklar olabilir. Akşam saatlerindeyse daha iyimser ve hevesli davranabiliriz.

KOÇ:İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Gün içinde yeni deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz. Atacağınız kararsız adımlar sizi zor duruma düşürebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyifli kılacaktır.

BOĞA:Çalışma ortamınıza daha fazla yaratıcılık katmak isteyebilirsiniz. Aniden gelen fikirlerinizi, iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir. İlerleyen zamanlarda daha akıcı koşullar var.

İKİZLER:Bireysel olarak yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyiflendirecektir. Aklınıza birden fazla fikir gelebilir. Hepsini bir güne sığdırmak isteyebilirsiniz. Harcamalar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ:Ailevi mevzularla ilgilenebilirsiniz. Toprak veya emlakla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişten getirilen mevzular keyfinizi kaçırabilir. Enerjinizi çabuk toparlayacaksınız. Yaratıcı olduğunuz konulara önem verebilirsiniz.

ASLAN:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Birden gelen fikirleri etrafınızdaki insanlarla paylaşmak iyi gelebilir. Bazı konularda kararsız kalabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için zaman ayırabilirsiniz. İmajınızı yenilemek isteyebilirsiniz.

BAŞAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda yenilik içinde olabilirsiniz. Yeteneklerinizi yeni şeyler yaratmak için kullanabilirsiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. İlerleyen zamanlarda yanında keyifli hissettiğiniz kişilerle program yapabilirsiniz.

TERAZİ:Gün içinde kendinizle ilgilenmek için daha çok fırsatınız olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün fakat ileriyi düşünmenizde fayda var. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu.

AKREP:Gün içinde sizi hapseden kontrol dışı olaylar tarafından çevrelendiğinizi hissedebilirsiniz. Akışı değiştirmek için çaba içinde olabilirsiniz. Aniden gelen fikirleri değerlendirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işleriniz daha akıcı hale gelebilir.

YAY:Geleceğinizle ilgili konulardayaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Yeni fikirlere açıksınız. İlgi alanınız olan mevzularda daha fazla kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba göstereceksiniz.

OĞLAK:Çalışma hayatınızda yeni fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmanız gerekebilir. İşleriniz istediği gibi gitmediğinden sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Kararsız kalmamaya özen göstermelisiniz. Üstlerinize iletişiminize dikkat edin.

KOVA:Gün içinde yeni ufuklara açılmak ve başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Aniden gelen fikirlerinizi uygulamak isteyebilirsiniz. Yeni yolculuklar ve planlar keyfinizi yerine getirebilir.

BALIK:Gizli kalmış olaylar nedeniyle kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamayın. Fikirlerinizi herkesle paylaşmamaya özen gösterin. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Sakin kalın.