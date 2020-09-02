Balık burcunda dolunay gerçekleşiyor. Böyle zamanlarda ilişkiler, karşılıklı konular çok daha hassas hale gelir. Daha fazla anlayış ve kabullenme içindeyiz. Ancak Venüs-Satürn karşıtlığı aşkta ve güzel şeyler bulma konusunda bazı engellerin ya da hoşnutsuzlukların yaşanabileceğini gösteriyor. Beraberliklere odaklanabilir ve ilişkilerimizde bir muhasebe yapma gereği duyabiliriz. Duygusal açıdan etkiye çok açığız. Daha fazla cesarete ve kararlılığa ihtiyacımız olabilir. Beklentilerimizde gerçekçi olmaya bakalım. Belki olaylara biraz daha farklı bir yönden bakarak yeni bir anlayış kazanabiliriz.

KOÇ:Bilemediğiniz konular, gizli kalan durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Sakin olmalısınız. Çalışma hayatında dalgınlıktan ötürü hata yapma riskiniz olabilir, dikkatli olmaya özen gösterin.

BOĞA:Gelecekle ilgili beklentileriniz, hayalleriniz gündeminizi oluşturabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirmekten hoşlanacağınız ve güven hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde iş hayatınızda destek alabileceğiniz, yaptığınız işleri paylaşabileceğiniz kişiler olacak.

İKİZLER:İş hayatınıza yönelik sorumluluklar almak isteyebilirsiniz, bu size yapıcı sonuçlar getirebilir. Annenizle ilgili durumlarda daha fazla fedakârlık yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Koyduğunuz hedeflerin hayallerine kapılıp, işlerinizi aksatmamaya özen gösterin.

YENGEÇ:Yabancılarla olan ilişkileriniz bugün ön planda olabilir. Hayatınızı keşfetmek ve belki daha çok içe dönme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bugün düşünsel konular hakkında daha çok paylaşımda bulunabilirsiniz.

ASLAN:Duygu derinliği yaşayabilir, güven duyma ihtiyacı içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu, bu sizi kabullenmeye itebilir. Parasal konularda daha fazla dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Yenilenme ihtiyacına girebilirsiniz.

BAŞAK:Eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerde uyum ve denge arayışı içine gireceğiniz zamanlar olabilir. İşlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz, bu konuda dikkatli davranıp, gereğinden fazla yükün altına girmemekte fayda var.

TERAZİ:İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Sizi yoran yıpratan durumlara karşı daha fazla kabullenme içinde olabilir, işlerin gizli kalmasını istediğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Başkalarına daha çok fedakârlık göstermek durumundasınız.

AKREP:Hem iş hayatınızda hem de özel hayatınız da yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. İşlerinizde alacağınız sorumluluklarınız da dikkatli olmalısınız, hayallere dalıp aksaklıklara yol açabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir.

YAY:Ailenizle ilgili konularda daha yapıcı davranabilirsiniz. Güven duymak ve paylaşımda bulunmak size iyi gelecektir. Babanızla ilgili sorumluluk almanız gereken zamanlar olabilir. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, akışta kalmaya çalışın.

OĞLAK:Sizi iletişimi yüksek bir gün bekliyor. İşlerinizde özenli ve yapıcı davranmanız gereken bir gündesiniz. Yakın çevrenizden gelen oldukça hareketli ve canlı konuşmalar, dedikodular olabilir. Kardeşlerinizin yaşadığı olaylara karşı kayıtsız kalmayacaksınız.

KOVA:Gündeminizi maddi kaynaklarınız ve gelir gider dengeniz oluşturmakta. Alış veriş yaparken kendinizi kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İşinizle ilgili konularda daha fazla fedakârlık yapmalı ve sorumluluk almalısınız. Bu konuda başkalarından destek gelebilir.

BALIK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Hayatınızla ilgili bazı konuları kabulleniyor olmak, sizi rahatlatabilir. Beslenmenize daha özen göstermek isteyebilir ve değişime gidebilirsiniz. İş hayatınıza yönelik alacağınız sorumluluklar var.