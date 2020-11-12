Yaratıcı konular, sanatsal uğraşlar açısından oldukça verimli ve canlı bir gündeyiz. Başkalarından beklentilerimiz yüksek. Uyumlu davranmak ve ilişkilerden fayda sağlamak mümkün. Ancak karşılıklı konularda sabırsızlık ya da ısrarın neden olabileceği koşullara da dikkat etmek gerek. Ay’ın ışığı küçülürken kendimizi gizli durumlar içinde de bulabiliriz. Bugünlerde Akrep burcuna ilerleyen Merkür bizi zihinsel alanda daha derin ve sezgisel kılıyor. Araştırma yapmak ya da gizli şeyleri keşfetmek için uygun koşullar var. Ancak duygularımızı anlatırken yanlış tutumlar içine de girebiliriz. Akşam saatlerinde evde daha sakin ve dengeli kalmaya özen gösterelim.

KOÇ: Kıvrak olmayı gerektiren koşullar var. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Eşinizle ilgili uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

BOĞA: Çalışma hayatınızla ilgili hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Vizyonunuzu belirlemeniz gereken zamanlar olabilir. Sağlığınızı ihmal etmemenizde fayda var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla günün yoğunluğu hakkında derin sohbetler edebilirsiniz.

İKİZLER: Kendinizi iletişimle ifade edebilirsiniz. Vizyonunuzu yaratmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Güzel olan şeyler için harcamalarda bulunabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Arkadaşlıklar ön plana çıkabilir.

YENGEÇ: Ailenize ait konularda değişken koşullar söz konusu. Ev hayatınızla ilgili hızlı hareket etmeniz gereken olaylar ortaya çıkabilir. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde aile bireyleriyle zaman geçirmek iyi gelebilir.

ASLAN: Gündeminiz çok hareketli. Değişken olaylara karşı kıvrak zekânızı kullanmanız gerekebilir. Güçlü kişiliğinizle yakın çevrenizdeki olaylara yön göstermek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikleri gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz.

BAŞAK: Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Kıvrak zekânızla gün içindeki yoğunluğu idare edebileceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar gündeme gelebilir.

TERAZİ: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Değişken koşullara ayak uydurmanız gereken zamanlar var. Zekâ gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.

AKREP: Bilemediğiniz konularla ilgileneceğiniz bir zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerle değişken konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olayların kıvrak zekânızla üstesinden gelmeniz gerekebilir.

YAY: Gelecek beklentilerinizde değişken koşullar söz konusu olabilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Pratik ve kıvrak olmanız gereken zamanlar var. İlerleyen saatlerde kendinize ve çevrenize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Üstlerinizle iletişiminizi değişken koşullar yönlendirebilir. Hareketli gündeminizi doğru yönlendirmeniz gereken zamanlar var. Ortaklı konularda dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde sohbet etmekten hoşlandığınız kişilerle program yapabilirsiniz.

KOVA: Uluslararası konular gündeminizi hareketlendirebilir. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı iletişiminizle halledebileceksiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte sohbet etmek keyif verecektir.

BALIK: Duygusal yönden bağlayıcı olaylar yaşanabilir. Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızda kıvrak olmanız gereken olaylar yaşanabilir. Yenilenmek isteyebilirsiniz.