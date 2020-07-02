Yay burcuna ilerleyen Ay, bizi daha özgür ve hareketli kılmakta... Bu isteklerimiz özellikle aşk ve ilişkiler durumunda hareketli kılabilir. Karşılıklı konularda daha istekli ve canlı olabiliriz. Bu nedenle daha iyimser beklentiler, abartılar içine de girebiliriz. Satürn tekrar Oğlak burcuna dönerek, eksik kalan konuları yeniden karşımızı da getirmekte. Geçtiğimiz günlerde gündemde olan ancak bir süredir ertelediğimiz sorumluluklar ve görevler yeniden karşımıza gelmeye başlıyor. Eksiklerimizi tamamlama yönünde daha çok şey yapabilir ve yeni planlar geliştirebiliriz. Öğle sonrasında ve özellikle de akşam saatlerinde beraberlikler ve arkadaşlıklarda daha hevesli, istekli bir hava söz konusu...

KOÇ:Keşfetme isteği içinde yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olacaktır. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz.

BOĞA:Ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İş hayatınızdaki otoriter kişilerden destek alabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda rahatlatıcı gelişmeler var.

İKİZLER:İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Rahatsız olacağınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla denge ve uyum arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanız gerekebilir.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızdaki koşullar gününüzü etkileyebilir. Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha özenli olmalısınız. İşte güçlü kişilerle irtibata geçebilirsiniz. Onlardan alacağınız destekle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz.

ASLAN:Uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı yansıtacaksınız. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK:Ev hayatınızla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Geçmişe ait olaylar gündeme gelebilir. Güven içinde olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Parasal durumlara dikkatli olmalısınız. Akıcı koşullar söz konusu...

TERAZİ:Konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdekilerle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda otorite olarak gördüğünüz kişilerden yardım alabilirsiniz.

AKREP:Maddi kaynaklarınızın yönetilmesi için otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Uğraştığınız işleri kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha keyifli hale getireceğiniz zamanlar var. Alım satım işleriniz gündeminizi oluşturabilir.

YAY:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanla içindesiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle ilerleyebilirsiniz.

OĞLAK:Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konularında fark edemediğiniz durumlar olabilir.

KOVA:Gelecek beklentilerinizde otorite gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Parasal durumlarda karar vermek için uygun bir gün olmayabilir.

BALIK:İş hayatınızla ilgili konuların gündeme geldiği zamanlar içindesiniz. Hedeflere ulaşmak için otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra koşullarda rahatlama söz konusu...