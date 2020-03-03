Duygusal mutluluk ve bize keyif verebilecek konularda problemlerle, engellerle karşılaşabiliriz. Kısıtlamalardan dolayı kendimizi anlatmakta zorlanabiliriz. Kadınlarla ilgili konularda da huzursuzluklar söz konusu olabilir. İşle alakalı sorumluluklar yüzünden enerjimizi düşük hissedebiliriz. Aşkta da zorluklar, şanssızlıklar gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde biraz daha gerçekçi olmalıyız. Çok sayıda alternatif olması, kafamızı karıştırabilir. Yeni değerlendirmeler yapmak ve değişen şartlara bakmak gerekiyor. Emin olamadığımız konular için karar vermemeliyiz. Duygusal alanda aceleci düşünmek ya da sevdiğimiz şeyleri anlatamamak yüzünden sıkıntı yaşayabiliriz.

KOÇ:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatlar meydana gelebilir.

BOĞA:Maddi konularla alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizi göstermek için çaba sarf etmenizde fayda var. Hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi ön plana çıkarmanız söz konusu... İlişkilerinizde kopmalar meydana gelebilir.

İKİZLER:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelmenizde fayda var. Bazı olaylarda fazla hayalci olmamaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilerden destek almanız söz konusu... İlişkilerinize özen göstermelisiniz.

YENGEÇ:Sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönmenizde fayda var. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşamanız söz konusu... Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. Olumsuzluklar meydana gelebilir.

ASLAN:Geleceğinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar yakın. Çevrenizdeki insanları da

olaylara katmak istememenizde fayda var. Gün içinde arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir.

BAŞAK:İş hayatınızda alacağınız sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı olaylarda fikir danışmanızda fayda var. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar yakın.

TERAZİ:Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konuların gündeminizi meşgul etmemesinde fayda var. Sizi ruhsal olarak etkileyecek durumlar yaşayabilirsiniz.

AKREP:Endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha fazla adamanızda fayda var. Ortaklı durumlarda duygusal bağların olması sizin işlerinizi yavaşlatabilir. Akışta kalmalısınız.

YAY:Eşiniz ve yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olmanızda fayda var. Kendinize bakmanız gereken zamanlar yakın. İç uyumunuz için çabalamanız söz konusu...

OĞLAK:Çalışma hayatınızın dışına çıkmak istemenizde fayda var. Kendinizi daha fazla dinleyebileceğiniz bir gün söz konusu... Sorumlu olduğunuz olaylarda harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Mutlu olacağınız zamanlar yakın.

KOVA:Yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkalarıyla paylaşım içinde olacağınız zamanlar yakın.

BALIK:Ailevi konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı dikkatsizlikler söz konusu olabilir. Kendinizi doğru ifade edebileceğiniz zamanlar yakın.