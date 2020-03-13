Aşkta sıkıntılar yaşanabilir

Bugün su elementine vurgu, sezgilerimizi ve bizi duygusal yönde dönüştüren konuları öne çıkarıyor. Düşüncelerimizi gözden geçiriyoruz. Yeni şeyler öğrenmek ve kendimizi geliştirmek için kısmetler var. Belki uzaklar ve yabancılarla ilgili mevzulardan da çok şey öğrenebiliriz. Öğle sonrasında daha çok kararlılık ve odaklanma içinde olabiliriz. Akrep burcundaki Ay, duygusal bir arınma olabileceğini gösteriyor. Olumsuz düşünce ve alışkanlıklardan uzak kalmaya bakalım. Başkalarının etkisinde kalabilir ve kendimizi yeteri kadar hafif hissetmeyebiliriz. Düşüncelerimizi daha iyi şekillendirebilir ve netleştirirsek, hafta sonu için daha doğru kararlar verebiliriz.

KOÇ:Gün içinde ortaklı meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz şeylere karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Gizli kalmış konularla

ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz mevzularda daha istikrarlı davranabilirsiniz.

BOĞA:Uğraştıran mevzulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üzerinde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Akışa bırakmayı denemelisiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz şeylere hız kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla başarılı bir olaya adım atabilirsiniz.

Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Uğraştığınız şeylere yön vermek için çaba göstereceksiniz.

YENGEÇ:Kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyebilir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan mevzular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN:Ailevi konulara zaman harcayabilirsiniz. Emlak mevzuları gündeme gelebilir. Bazı durumlarda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere de zaman ayırmalısınız. Çalışma hayatınızda gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK:Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili mevzular önem kazanabilir. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel konularda farklılıklar yapmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ:Kendinize zaman ayırmak için işlerinizi kolayca toparlayabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hakimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir.

AKREP:Önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz fazla olan olaylarda dönüşüm yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz mevzularda ileri gitmek isteyebilirsiniz. Başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz.

YAY:Bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var.

OĞLAK:Gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler olabilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olarak kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz.

KOVA:Çalışma hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk almak isteyebilirsiniz.

BALIK:Yeni bilgiler öğrenmek için güzel bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz.