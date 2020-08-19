Günün erken saatlerinde Aslan’da yeniay gerçekleşirken, yine Aslan burcu yükseliyordu. Bu dönemde şahsi açıdan nelere önem veriyoruz, gurur yaptığımız, kendimizi güçlü hissetmek istediğimiz konular neler, bu konularda hassasiyet artabilir. Oldukça kararlı ve kendinden emin olmaya çalışıyoruz. Ancak kimi zaman çok emin olduğumuz konularda da hata yapabiliriz. Böyle bir durumda öfkeye kapılmayalım. Abartılı tavırlar, israf ya da gereksiz spekülatif, aşırı risk alan bir tutum içinde olabiliriz. Yıkıcı değil, insanlara güven ve ilham verecek şekilde hareket edelim. Kuşkusuz sevdiklerimiz için cömert davranacağız.

KOÇ:Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Bazı konuları açıklığa kavuşturmakta zorlanabilirsiniz.

BOĞA:Bugün uğraştığınız konuları daha yaratıcı hale getirebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma olabilir.

İKİZLER:Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Aile fertlerinden birine yardım edebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizi çok daha enerjik hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Yazışmalarınıza daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklar meydana gelebilir. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Bazı konuların tam anlaşılmamasından dolayı içinize kapanabilirsiniz.

ASLAN:Yeteneklerinizi kullanmanız gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkışmalar meydana gelebilir. Çözmek zaman alabilir. Bazı durumları veya insanları olduğu gibi kabullenmeniz gereken zamanlardasınız.

BAŞAK:Bugün kendinize yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler meydana gelebilir. Gün içinde sosyal konular ilginizi çekebilir. Akşam saatlerinde birileriyle tanışabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz.

TERAZİ:Keyfinizi kaçıran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bazı durumları kabullenmek zorunda olabilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Gündelik rutininizden çıkmamaya çalışın. İletişimde olduğunuz insanlara dikkat edin.

AKREP:Bugün gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. Gözden kaçırdığınız durumlar olabilir. Beklemediğiniz olaylar karşısında tepkisel davranabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi bulanık hissedebilirsiniz.

YAY:İş hayatınızda bazı sıkışık durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ani tepkiler vermeniz olayları daha da çıkmaz hale getirebilir. Kabullenir olmak ve olayları biraz daha geniş çerçevede görmek durumun rahatlamasına neden olabilir.

OĞLAK:Yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili kuşkuya kapılabilir ve birçok konuya odaklanabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle planlar yapmak size iyi gelecektir.

KOVA:Bugün endişe duyduğunuz olaylara ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı konular huzursuzluk çıkarabilir. Öğle saatlerinde sorumlu olduğunuz konular sizi daha fazla sıkıştırabilir. Çıkış noktası bulamayacağınızı düşünebilirsiniz.

BALIK:Eşinizle ilgili konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Bazı konulara daha sakin yaklaşmanızda fayda var. Bazı konuları kafanızda bitirdiğinizi düşünebilirsiniz. Gün içinde sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatabilir.