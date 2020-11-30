Ay tutulmaları farkına varma, muhasebe etme ve sonuç çıkarma zamanlarıdır. İkizler’deki Ay tutulması bugünlerde düşünce düzeyinde daha anlaşılır bir iletişim kurmanın gerekli olduğunu anlatıyor. Fikirler, inançlar ve iletişim alanında karşıt tutumları bir araya getirmeye çalışalım. Zihinsel alanda sıkıntı yaşayabiliriz. Sosyal ve gruplarla ilgili koşullar daha çok dikkat çekebilir. Bugünlerde üzerimizde baskı kuran pek çok şey var. Düşüncelerimizde krizler, sıkışıklıklar boşalma eğiliminde. İyimser düşünmek pek kolay değil ancak kendimizi kasmamalıyız. Özellikle akşam saatlerinde düşüncelerimizde daha yapıcı ve planlı olmaya bakalım fakat olumsuz bir tutuma kapılmamalıyız.

KOÇ: Yakın çevrenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Netleşmeyen konularda kararsız kalabilirsiniz. Aile hayatınızı ilgilendiren konular gündeminizi etkileyebilir. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var. Yaratıcı konularla ilgilenebilirsiniz.

BOĞA: Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra eve ait konular daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Evde çocuklarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Hareketli ve iletişimi bol bir gün yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Sabah saatlerinde çift durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailenize ait konular daha çok gündeme gelebilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek size iyi gelebilir.

YENGEÇ: Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle çift durumlara düşebilirsiniz. İlerleyen

saatlerde kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği isteyeceğiniz zamanlar olabilir.

ASLAN: Gelecek beklentilerinizle ilgili yaratıcı fikirler içinde olabilirsiniz. Güzel şeyler için para harcamaktan çekinmeyeceksiniz. Öğleden sonra işlerinizde elinizde olmayan nedenlerden dolayı aksaklık yaşayabilirsiniz, sakinliğinizi korumanızda fayda var.

BAŞAK: İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Pratik çözümler üreterek bu konudan da sıyrılabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Evinizde vereceğiniz bir davetle arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

TERAZİ: Yeni şeyler öğrenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde tatil planları organize etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız aktiviteler içinde olmak sizi rahatlatacaktır. İlişkide olduğunuz kişiye sürpriz hazırlamak isteyebilirsiniz.

AKREP: Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonraki zamanlarda evinizle ilgilenmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Ailenizle vakit geçirmek size keyif verebilir. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

YAY: Eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Denge arayışı içinde olacağınız bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Parasal konulara dikkat.

OĞLAK: Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular sabah saatlerinizde etkili olabilir. Olayları akışa bırakmanızda fayda var, öğleden sonra kendinizi daha pozitif hissedeceğiniz durumlar söz konusu. Ailenizle geçireceğiniz çok güzel zamanlar olacak.

KOVA: Eşinizle birlikte zevk alacağınız şeyler yapabilirsiniz. Etrafınızdakilere daha çok kendinizi ifade etmek isteyeceksiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Gün içinde evinizle ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: Ailenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde yavaşlama olabilir. Başkalarından alacağınız destekler var. Keyif alacağınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla geçireceğiniz zamanlar var.