Ay, yanan yolda ilerlerken karşılıklı konularda, ilişkilerimizde daha sakin ve dengeli olmaya gayret etmeliyiz. Öğle saatlerinde bizi harekete geçiren ve huzursuz kılan konularla karşılaşabiliriz. Yüksek beklentiler ya da dengesiz duygusal tepkiler nedeniyle kendimizi zora sokabiliriz. Yeteneklerimizi kullandığımız ölçüde ilerleme söz konusu... Pozitif bir heyecan yaratmaya gayret edelim. Ancak Ay 13.39’dan itibaren boşluğa girecek ve saat 19.05’e kadar daha dikkatli ve soğukkanlı davranmak gerekiyor. Bu saatten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay, bizi daha kararlı ve mücadeleci kılmakta...

KOÇ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir.

BOĞA:Çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

İKİZLER:Gündeminizi aşk, yaratıcılık ve heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ:Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olabilirsiniz. Babanızla ilgili durumlarla ilgileneceğiniz zamanlar var. Hanenizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN:Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir. Akışta kalın.

BAŞAK:Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz.

TERAZİ:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır.

AKREP:Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var.

YAY:Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir.

OĞLAK:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var.

KOVA:Yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için istekli olabilirsiniz.

BALIK:Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin.