İkizler burcunun ortalarında ilerleyen Ay ilişkilerimize merak, sosyalleşme arzusu ve daha çok sohbet getiriyor. Düşüncelerimizde daha hırslı davranabiliriz. Duygulara ise pek fazla yer vermiyoruz. Kimi zaman bu durum hoşnutsuzluklara yol açabilir. Aşkta çok rahat olmayabiliriz. Özgür kalmak, farklılıklar aramak ağır basabilir. Gün boyunca, özellikle de öğle sonrasında daha iyi bir iletişim kurmanın yollarını aramalıyız. Sözlerimizle inşa edici olabiliriz. Gruplarla iş birliği yaratabilecek imkanlar var. Ancak akşam saatlerinde duygusal alanda daha tepkisel ve tahammülsüz davranabiliriz.

KOÇ: Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. İletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsiniz.

BOĞA: Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.

İKİZLER: Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir.

YENGEÇ: Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız.

ASLAN: Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. İşten gelen destekler var.

BAŞAK: İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir.

TERAZİ: Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Engellerle karşılaşaacağınız zamanlar var. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat.

AKREP: Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu.

YAY: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Zevklere düşkünlük söz konusu. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.

KOVA: Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.

BALIK: Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz.