Balık burcu başlıyor

Bugün istek ve arzularımızda hırslı davranabiliriz. Ay, Oğlak burcunda küçülürken, geleceğe iyimserlikten çok, gerçekçi bir şekilde bakalım. Bitişler ve kapanan enerjiler dikkat çekiyor. Öğle saatlerinde sohbetler ve konuşmalar duygularımızı anlatmak için güzel fırsatlar sunmakta. Ancak harcamalarda dikkatsiz olabiliriz. Koşullar daha çok eldeki işleri toparlama yönünde kullanılabilir. Merkür de geri giderken, düşüncelerimizi somut şekilde uygulamakta zorlanabiliriz. Yine de günün geç saatlerinde pozitif hissedebileceğimiz olaylar mümkün. Aşırılıklara gitmediğimiz sürece, daha olumlu düşünceler geliştirebiliriz. Akışta kalın.















