Bugün saat 14.00’te Başak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Yeniay ile birlikte hızlanan bir iletişim ve hareketlilik içine giriyoruz. Bu dönemde yeni şeyler keşfetmek, işlerimizi düzene koymak ve uyum göstermek konularında daha hızlı kararlar alabiliriz. Bugün yeni fırsatlardan yararlanabiliriz. Ancak

beklenmedik durumları da hesaba katmak gerekebilir. Aniden gündeme gelen fikir değişiklikleri nedeniyle bizi geren, acele ettiğimiz gelişmeler içinde de olabiliriz. Özellikle öğle saatlerinde konsantre olmak zor olabilir. Günün geç saatlerinde ilişkiler üzerinde daha çok düşünebiliriz.

KOÇ:İş arkadaşlarınız ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yorucu koşullar olabilir. İşlerinizle ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işleri tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Risk almak daha kolaylaşabilir. Zevk aldığınız konular da harcamalar yapabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili fikirler geliştireceğiniz zamanlar var.

İKİZLER:İşlerinizde daha sistemli olmak için plan yapmak durumunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız farklı düşünceler geliştirmenize neden olabilir. Ailevi konularla ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir.

YENGEÇ:Hareketli bir gündesiniz. Gününüzü planlamak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerin problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili üstlerinizden destek alabilirsiniz.

ASLAN:Cüzdanınıza ait konular gündeminizi etkileyebilir. Masraflarınızın arttığını düşünerek yeni bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili, önemli k işilerden destek alabilirsiniz. İlerlemeniz açısından bu önemli bir fırsat olabilir.

BAŞAK:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İlişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Bedeninize ait konuları göz ardı etmeyin. Uğraştığınız konularda başkalarından destek görebilirsiniz.

TERAZİ:Gizli kalmış konular gündeminizi oluşturabilir. Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Ruhsal gelişiminizle ilgili konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İşlerinizde daha sistemli olmak için fikirler geliştirebilirsiniz.

AKREP:Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Günün size kalan kısımlarıyla arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Çalışma hayatınızda aldığınız sorumlulukları yerine getirmek için çalışacağınız bir gündesiniz.

YAY:İş hayatınızdaki konular gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşmak için plan yapmak isteyebilirsiniz. Göz önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili düşüncelerinizi üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Uğraşacağınız işler için önceden planlamanız işlerinizi kolaylaştırabilir. Çalışma hayatınızda aldığınız sorumluluklar sizi yorsa da yeni organizasyonlar oluşturmak size iyi gelecektir.

KOVA:Ortaklı para konularına karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgili gün içinde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Çalışma hayatınızdaki yoğunluk artabilir.

BALIK:Eşinizle ilgili koşullar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin ilerlemesini istiyorsanız, iyi organize olmanız gerekecek. Uğraştıran durumlara biraz daha özen göstermenizde fayda var. Güçlü kişilerden alacağınız destekler yolunuzu açacaktır.