Dikkatli olmamızda fayda var. Tartışmalar, kazalar ya da gerginlik yaratabilecek koşullar öne çıkıyor. Önlem alınmamış bir durum aniden kontrolden çıkabilir. Düşüncelerimizde, sözlerimizde de gerginlikler yaşayabiliriz. İletişim alanında, sözel konularda daha sabırlı olmakta fayda var. Mars’ın enerjisini doğru yönde kullanabilirsek, daha kararlı ve ikna edici davranabiliriz. Kimi zaman bir ihmal ya da sabırsızlık yüzünden sıkıntı çekebiliriz. İletişimde, konuşmalarımızda ve hareket halinde, yolculuklarda daha sakin ve anlayışlı olmaya çalışalım. Özellikle akşama doğru, 16.30 saatlerinde kazalar ya da öfkenin yaratabileceği olumsuz durumlara dikkat etmeliyiz.

KOÇ: Ailevi ya da eve ait işler ön plana çıkabilir. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. ilerlemek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek yönleneceğiniz işler olabilir.

BOĞA: Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimin yoğun olduğu zamanlar yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İç uyumunuzu korumak size fayda sağlayacaktır.

İKİZLER: Maddi kaynaklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde önünüze çıkan engelleri daha rahat şekilde aşabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlerde göstermek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz dönem içindesiniz. Öğlen saatlerinde ilişkilerinizde daha uyumlu olabilirsiniz. Şanslı olduğunuz

bir gündesiniz, iyi değerlendirmeye bakın. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

ASLAN: Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayları yönlendirebilirsiniz. Öğlen saatleri daha sakin geçebilir. Kulağınıza yeni dedikodular gelebilir.

BAŞAK: Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Gün içinde keyif aldığınız insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebileceksiniz.

TERAZİ: İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Toplum önünde olmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Gün içinde alacağınız doğru kararlar, sizi hızlı bir şekilde hedefinize taşıyabilir. Yakın çevrenizden gelecek haberlere karşı hazır olmalısınız.

AKREP: Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz enerjik bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylardan daha fazlasını öğrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY: Endişe duyduğunuz olaylar gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para konularına karşı dikkatli olmakta fayda var. Gün içinde duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Öğle saatlerinde iç uyumunuzun daha fazla olduğu zamanlar olacak.

OĞLAK: İkili ilişkilerinizde dengede olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular hassasiyet içerebilir. Öğlen saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Alacağınız doğru kararlar, işlerinizi çok rahatlatacak. Ailenizle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.

KOVA: İşe ait sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Günlük planınızı yaparsanız, gününüzü daha iyi organize edebilirsiniz. Öğlen saatlerinde ailenizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. İç uyumunuzu korumaya çalışın.

BALIK: Uğraştığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi şanslı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Alacağınız doğru kararlar, gün içinde rahat etmenizi sağlayacaktır.