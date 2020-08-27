Ay, Yay burcunun son derecelerinde güney ay düğümü ile birleşiyor ve akşam saatlerinde (20.36) Oğlak burcuna ilerleyecek. Beklentilerimize, fikirlerimize daha çok özen göstermemiz gereken bir gündeyiz. Kimi zaman düşüncelerimiz, yabancılarla ilgili konular ya da hareket, yolculuk içeren konularda sıkıntılar ve hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir. Bugün şartları zorladığımızda daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Kimi zaman ailevi ya da duygusal açıdan bağlayıcı olan konularda problemler, kopmalar ya da kayıplar söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde olaylara daha gerçekçi bakmaya başlayabiliriz..

KOÇ:Yaşadığınız olaylara karşı bugün yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizde daha gayretli olabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışmalardan uzak durmalısınız. Akşama doğru keyif aldığınız işlerde sıkışmalar olabilir.

BOĞA:İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İlişkilerinizi daha iyi yönetmeye çalışmalısınız. Parasal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ilişkilerinize istediğiniz gibi yön vermekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER:İkili ilişkilerinizde karşınızdakini de düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Ani tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet gerektiren konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı planlama ihtiyacı doğabilir. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz.

ASLAN:İlgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ve akıcı ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle program yapmak size iyi gelecek. Öğleden sonra çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir.

BAŞAK:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda keyif aldığınız yerlerde olmak için fırsat yaratabileceksiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir.

TERAZİ:Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde ailevi konular önem kazanabilir.

AKREP:Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda riskli durumlar meydana gelebilir. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha hareketli bir gündem oluşabilir. Başkalarından alacağınız destekler var.

YAY:Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Bedensel aktiviteler sizi daha rahat hissettirecektir. Bazı konularda risk almak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği gibi konuları akşam saatlerine bırakmayın.

OĞLAK:Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar yaşanabilir. İlerleyen saatlerde koşullarda sıkışmalar meydana gelebilir.

KOVA:Geleceğinizle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konular hakkında atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecek. İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahatça işlerinizi toparlayabileceksiniz.

BALIK:Sorumlu olduğunuz konularla ilgili daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. İlerleyen zamanlarda biraz daha zor koşullar olabilir. İşlerinizi öğleden sonraya bırakmayın.