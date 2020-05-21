Boğa burcunda ilerleyen Ay, olayların oldukça yavaş ve bekleme yaratabileceğini anlatıyor. Böyle zamanlarda şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Ay’ın önünde açı olmaması yönsüzlük ve kararsızlık getirmekte... Daha çok bitişler ve sonlanmalar dikkat çekmekte...

Ancak niyet ve düşüncelerimize son şeklini verebiliriz. Yeniay öncesinde pek çok şey belirsiz olabilir. Bu nedenle daha çok günlük ve önemsiz işlere zaman ayırmak daha iyi olacak. Belki daha çok hazırlık gerektiren konulara odaklanabiliriz. Yaklaşmakta olan yeniay ise birkaç gün içinde daha girişimci olabileceğimizi anlatıyor. Sabırlı olalım.

KOÇ:Maddi açıdan gelişmeler söz konusu... Keyif aldığınız şeylere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön planda kullanacağınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizi bitirebilirsiniz.

BOĞA:Kişisel hassasiyetiniz olduğu durumlarda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için başarılı girişimlerde bulanacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda bütünü görebilmeniz çok daha kolay olacaktır.

İKİZLER:Bilemediğiniz konularla ilgili karışıklık yaşayabilirsiniz. Kendinizi iç dünyanızla ilgili olaylar içinde hapsolmuş hissedeceğiniz zamanlar var. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Dikkatinizi farklı şeyler öğrenmeye yönlendirebilirsiniz.

YENGEÇ:Gelecek beklentilerinizle ilgili bazı değişiklikler olabilir. Sosyal konulara ilgi gösterebilirsiniz. Yoğun olaylar içinde kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda otorite figürleri ön plana çıkabilir. İşlerinizde başarı elde etmek için mücadele verebilirsiniz.

ASLAN:Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz. İşlerinizde bütünü daha rahat görebileceğiniz için alternatif planlar yapabilirsiniz.

BAŞAK:İnandığınız fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Akademik durumlar gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz olaylarda daha fazla ileri gitmek için fırsatlar oluşabilir. Yabancılarla ilgili konulara daha hassas yaklaşabilirsiniz. Akışta kalın.

TERAZİ:Endişe duyduğunuz konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Ortaklı para durumlarıyla ilgili iletişimde olacağınız kişiler var. Yatırımlarınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Başkalarında gelebilecek haberlere karşı hazırlıklı olun.

AKREP:Eşinizle ilgili durumlarda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi keyif aldığınız konulara yönlendirmek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızda bütünü görüp, ona göre davranacağınız zamanlar olabilir. Olumlu hissiyatlar içinde olacağını zamanlar var.

YAY:Çalışma hayatınızdaki konularınız gündeminize taşınabilir. Sizi yoran olaylara karşı daha hassas davranabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişilerde akıcı koşullar söz konusu...

OĞLAK:Yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Aşkla ilgili konularda dalgalanmalar olabilir. İlişkilerinizde kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi hissedeceksiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.

KOVA:Ailevi konularda dalgalanmalar olabilir. Eskide kalan konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz zamanlarda, keyif aldığınız yerlere kaçmak size iyi gelecektir. İç sesinizi dinleyerek yolunuzu daha rahat bulabilirsiniz.

BALIK:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. İletişimde olduğunuz kişilerden güzel haberler alabilirsiniz. Farklı şeylere yönelebilirsiniz. Gelecek yönünde, ilişkiler ön plana çıkabilir.