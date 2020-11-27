Özellikle maddi konularda, parasal alanda durumumuzu aniden değiştirebilecek koşullarla karşılaşabiliriz. Bugün Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Aşkta ve ilişkilerimizde güven ve hoşluk arıyoruz. Alışveriş yapanlar beklenmedik şanslarla ya da koşullarla karşılaşabilir. Aşkta daha heyecanlı ve tutkulu da olabiliriz. Kendimize daha çok zaman ayırmak isteyebiliriz. Ancak bugün ilişkilerde beklentilerimize dikkat edelim. Kimi zaman kıskançlıklar ya da aşırı sahip olmacı bir tutum nedeni ile gerginlik yaşayabiliriz. Özellikle günün geç saatlerinde gereksiz harcamalar ya da zevklerle ilgili konularda abartılar söz konusu olabilir.

KOÇ: Parasal alanda değişiklikler gündeminize gelebilir. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Gün içinde gizli kalmış koşullar dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.

YENGEÇ: Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

ASLAN: İş hayatınızda başkalarıyla fazla katılım içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir.

BAŞAK: Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir.

TERAZİ: Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Bugün sakin kalmalısınız. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda fikir almak isteyebilirsiniz.

AKREP: Yaşayacağınız olaylarla ilgili dengede kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.

YAY: Çalışma arkadaşlarınızla ortak paydada buluşabilirsiniz. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.

OĞLAK: İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkanlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte program yapmak size iyi gelecektir.

KOVA: Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dahil etmek iyi bir seçim olabilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.

BALIK: Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.