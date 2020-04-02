Özellikle karşılıklı konularda beklentilerimiz yüksek olabilir. Yakın ilişkilerde ve ailevi meselelerde bizi duygusal açıdan baskılayan durumlarla karşılaşabiliriz. Endişelere kapılmamaya bakalım. Özellikle sabah saatlerinde duygusal alanda daha abartılı tepkiler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendimizi daha hissedip, anlatabileceğimiz imkanlar var. Kurallar ya da sınırlamalar üzerimizde daha fazla yük ve baskı oluşturabilir. Duygusal açıdan daha güçlü olmak ve kararlılık göstermek durumundayız. Öğle saatlerinde farklı fikir ve yaklaşımlar yüzünden bazı karşıtlıklar yaşayabiliriz. Olaylara daha objektif bakmaya çalışalım.

KOÇ:Eve ait konular gündeminizi etkileyebilir. Yenilikler yapmak için para ayırabilirsiniz. Geçmişe yönelik olaylar gündeme geleceği zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgilenmeniz gerekebilir.

BOĞA:Genel anlamda sakin bir gün geçirebilirsiniz. Çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Zihinsel heyecan duyabileceğiniz olaylar yaşanabilir. Kardeşlerinizle iletişim halinde olacağınız durumlar söz konusu.

İKİZLER:Cüzdanınıza ait konular ön plana çıkıyor. Harcamalarınızı sorgulayıp, yeni bir bütçe planlaması yapabilirsiniz. Parasal kaynaklarınızı inceleyip, genişletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Başkalarından destek alacağınız imkânlar doğabilir.

YENGEÇ:Küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda yenilenmeye gitmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yeni başlangıçlar için yeni niyetler ortaya koyabileceğiniz zamanlar var. Akışta kalmaya özen gösterin.

ASLAN:Hayatınızın gizli kalmış tarafları gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminiz için farklı alanlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili içsel süreçler yaşıyor olabilirsiniz. Zihinsel yoğunluk hissedeceğiniz zamanlar var.

BAŞAK:Gelecek beklentileriniz için düşünüp, zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Hayatınıza yenilik katmak isteyeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek size keyif verecektir. Çalıştığınız işler netleşmek üzere...

TERAZİ:İş hayatınızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Aldığınız sorumluluklarla ilgili yeni düzenlemelere gitmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Hedeflerinizi sorgulayacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

AKREP:Yeni ufuklara açılma ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde akademik konulara zaman ayırarak bilimsel konularla ilgilenebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yolculuklar için plan program yapmak için imkanlar doğabilir.

YAY:Ortaklı para durumlarıyla ilgilenebilirsiniz. Sonuçlanmasını beklediğiniz işleriniz, ilerlemeyebilir. Ufak tefek banka işleriyle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Parasal konularınız hakkında düşünsel olarak kararlar alacağınız zamanlar olabilir.

OĞLAK:Uyum ve denge arayışı içinde olduğunuz sakin bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Anlaşma imzalamak için doğru bir gün olmayabilir, beklemede kalmakta fayda var.

KOVA:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar ön planda... Üretkenliğinizle ilgili değişikliklere gidebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Birlikte çalıştığınız kişiler zihninizi fazla kurcalıyor olabilir.

BALIK:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Hayatınızda bazı durumları değiştirmek isteyebilirsiniz. Gün içinde küçük sürprizler gerçekleşebilir. Zihninizi fazla kurcalayan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.