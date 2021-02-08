Ay gittikçe küçülürken kendimizi biraz depresif ve yalnız hissedebiliriz. Böyle zamanlarda ruhsal açıdan arınmak, belirli alışkanlıkları bırakmak daha iyi olabilir. Gizli kalan şeyler de karşımıza çıkabilir. Merkür’ün konumu özellikle belirli bir düşünce üzerinde durmayı, iç gözlem yapmayı, adeta bize gelebilecek fikirleri beklemeye işaret ediyor. Bugün bizi ruhsal ve bedensel olarak yoran durumlarla karşılaşabiliriz. Sabırlı olmalıyız. Böyle zamanlarda yeni adımlar atmak pek mümkün olmayabilir. Gelecek yönünde yeni dilekler geliştirmeye bakalım. Zayıf ya da yardım bekleyen insanlara destek olabiliriz. Duygusal açıdan daha sağlam kalmaya bakalım.

KOÇ: İş hayatınızda hedeflere ulaşmak için kendinizi daha çok öne atacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Gün içinde ikili ilişkilerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Ortaklı konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Yeni şeylere açılmak isteyebilirsiniz. Toplumsal olaylardan etkileneceğiniz zamanlar var. Gün içinde ilişkilerde sıkışıklıklar olabilir. Kolayca risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Parasal konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler daha akıcı ve keyifli.

İKİZLER: Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde ilişkilerinizdeki gerilim, akşam saatlerinde daha rahatlayacaktır. Maddi konularda riske girmeden önce tekrar düşünmelisiniz.

YENGEÇ: Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Ortaklı işlerden kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. Korktuğunuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde yaşanan toplumsal olaylar zorlayıcı bir hal alabilir.

ASLAN: Çalışma arkadaşlarınızla fikir düzeyinde tartışmaya girmemeye özen gösterin. Gün içinde ilişkiler biraz gergin olabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Parasal konuları organize etmek istediğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.

BAŞAK: Yaptığınız işlerde kendinizi daha çok ifade etmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. İşlerinizde risk almaya yatkın zamanlar var. Bazı konularda aksiyon almak sizin için daha kolay olabilir.

TERAZİ: Ailevi konular bugün gündeminizi oluşturabilir. Zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Ev hayatınızdaki olaylara yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde sıkışmalar yaşanabilir. Hafta sonu için yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Abartılı hareketlerden kaçınmalısınız.

AKREP: Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Alacağınız yeni haberler planlarınızda değişiklik yapabilir. Ortaklı para konuları sizi uğraştırabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir.

YAY: Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İlişkinizde sabırlı olmanızda fayda var. Ufak anlaşmazlıkları büyütmeyin.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar yapacağınız bir gündesiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde riske girmeye yatkınsınız. Rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. Akşam saatleri program yapmak için uygun.

KOVA: Nedenini bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde sıkışmalar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlardan uzak durmalı.

BALIK: Gelecek ümitlerinizi gerçekleştirmek için rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerle ilgili riske girebilirsiniz. Gün içinde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde zevk aldığınız programlar yapabilirsiniz.