Sabah erken saatlerde Boğa burcunda yeniay gerçekleşti. Uranüs’le birleşen yeniayın hepimize daha olumlu koşullar getirmesini dileyelim. Uranüs bu dönemde şaşırtıcı, uyarıcı ve ani değişikliler içinde olacağımızı göstermekte... Alışkanlıklarımızdan çıkmamız gerekiyor. Ne kadar esnek olabilirsek o kadar iyi olacak. Bu yeniay altında maddi alanda, parasal konular içinde bizi huzursuz edebilecek anilikler de olabilir. Beklenmedik bir gelişme nedeniyle kendimizi havada hissedebiliriz. Olumlu ve faydalı değişiklikler olabileceğini de unutmayalım. şaşırtan tecrübelere fazlası ile açık durumdayız.

KOÇ:Maddi kazançlarınızla ilgili konularda düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz olaylarda yeniden harekete geçmek sizi rahatlatacaktır. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu...

BOĞA:Gün içinde kişisel hassasiyetiniz olan konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Bazı olaylarda yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde başkalarının katılması sizi daha fazla motive edebilir.

İKİZLER:Bilemediğiniz konularda fikir belirtmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ:Gelecek planlaması yapmak isteyebilirsiniz. Beklentileriniz için harekete geçmek daha kolay olacaktır. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde değişim yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda fikirlerinizi savunmak isteyebilirsiniz.

ASLAN:İş hayatınızdaki gelişmeler sizi toparlanmaya itebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Toplum önünde olmak sizi daha iyi hissettirecektir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir. Akışta kalın.

BAŞAK:Yeni ufuklara açılmak için adım atabilirsiniz. Bazı olayların bütünü görmek daha kolay olabilir. Başkalarının katılımla hayallerinizi daha rahat gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ:Gün içinde sizi endişelendiren konulara karşı daha hassas olabilirsiniz. Kriz yaratacak olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkide olduğunuz insanlarla kopmalar yaşayabilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmeniz gerekebilir.

AKREP:Eşinizle ilgili daha hayalci olacağınız bir gündesiniz. Bazı olayları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı konularda tamamlanmalar yaşayabilirsiniz.

YAY:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz. Gün içinde doğabilecek imkânlar söz konusu.

OĞLAK:Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ikili ilişkilerinize yönlendirebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken biraz daha yumuşak olmaya özen göstermelisiniz. Bazı olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var.

KOVA:Ailevi konular önem kazanabilir. Bazı işlerinizi bu nedenle ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Ev hayatınızda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerin üstesinden daha rahat gelebilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız destekler var.

BALIK:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerindeki sözleşmeleri kontrol etmenizde fayda var. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi uğraştırabilir. İlişkilerinizi olgunlaştıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz.