Boğa burcunda ilerleyen Ay bugünlerde kendimizi güvende ve istikrarlı hissetmek konusunda pek sakin ve huzurlu olmadığımızı gösteriyor. Bizi sarsmış, gergin kılmış olaylar deneyimlemiş olabiliriz. Ancak işler tam istediğimiz hızda da ilerlemeyebilir. Duygusal alanda, evde daha anlayışlı ve esnek olmaya gayret edelim. İlk dördün aşamasındaki Ay bugün sağlamlık aradığımızı ve giriştiğimiz işlerde kararlılık gösterebileceğimizi anlatıyor. Sabah saatlerini daha iyi değerlendirebiliriz. Maddi konulara, somut olan şeylere yönelik çok şey yapılabilir. Ancak önümüzde belirli bir hedef olmayabilir ve kimi zaman kendimizi boşlukta hissedebiliriz.

KOÇ: Maddi kazançlarınızla ilgili konularda daha fazla düşünebilirsiniz. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde kendi fikirlerinizi yaymak için çaba gösterebilirsiniz.

BOĞA: Bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarının katılması sizi daha fazla motive edebilir. İşlerinizde kendi fikirlerinizi savunmak için çaba gösterebilirsiniz. Değişimler yaşanabilir.

İKİZLER: Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım almanız sizi rahatlatacaktır.

YENGEÇ: Gelecek planlaması yapmak isteyebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda fikirlerinizi savunmak isteyebilirsiniz. Alacağınız destekler olsa da kendinizi ön plana atmadan önce düşünmelisiniz.

ASLAN: İş hayatınızdaki gelişmeler sizi toparlanmaya itebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Toplum önünde olmak sizi daha iyi hissettirecektir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir. Akıcı koşullar söz konusu.

BAŞAK: Olayların bütününü görmek daha kolay olabilir. Başkalarının katılımıyla hayallerinizi daha rahat gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz. Akşam saatlerinde yaşanacak değişiklikler keyfinizi kaçırmasın.

TERAZİ: Gün içinde sizi endişelendiren konulara karşı daha hassas olabilirsiniz. Size kriz yaratacak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkide olduğunuz insanlarla kopmalar yaşayabilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmeniz gerekebilir.

AKREP: Eşinizle ilgili konularda daha hayalci olacağınız bir gündesiniz. Bazı konuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken karşınızdakinin durumunu da düşünmelisiniz.

YAY: Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Risk almak isteyeceğiniz konular olabilir. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.

OĞLAK: Yaratıcılığınızı ikili ilişkilerinize yönlendirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade ederken biraz daha yumuşak olmaya özen göstermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.

KOVA: Bazı işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Ev hayatınızda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde konuların üstesinden daha rahat gelebilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız destekler var.

BALIK: Sabah saatlerindeki sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi uğraştırabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. İlişkilerinizi olgunlaştıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz.