Işıkların ilişkisi daha hızlı ve odaklı olabileceğimizi gösteriyor. Bugün iyi odaklanma imkanı var. Arzu ettiğimiz şeylere yönelme konusunda hırslıyız. Ancak bu durum bazı gerginliklere, aceleciliğe de neden olabilir. Özellikle sabah saatlerinde yeteri kadar düşünmeden harekete geçmemeliyiz. Bugün bizi test eden koşullar da var. Enerjimizi boşuna harcamamaya bakalım. Hemen öğle sonrasında özellikle iş hayatında üstümüzde baskı ya da tehdit oluşturan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde hevesimiz yüksek ve beklentilerimizde de heyecan olabilir. Ancak aşırı tutumlar yüzünden elimizdekileri riske atmamak, çarçur etmemek de gerekiyor.

KOÇ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.

İKİZLER: Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.

YENGEÇ: İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Çok hızlı hareket var. Akışta kalmaya özen gösterin.

ASLAN: Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK: Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işleri olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir.

TERAZİ: Eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızı ifade etmeden önce düşünmelisiniz.

YAY: Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin.

OĞLAK: Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar veremeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, tutulmanın etkisi sizi eyleme geçiriyor.

KOVA: Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanızda fayda olabilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.

BALIK: Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.