Çok dikkat çekici zamanlardan geçmekteyiz. Bugün hem gecenin en uzun olduğu, kış mevsimi başlangıcı, hem de yeni bir dönem başlatan Jüpiter-Satürn döngüsünün ilk günü. Önümüzdeki dönemi şekillendiren yeni koşullar bugünlerde atılıyor. Kişisel olarak fedakarlık, hayal gücü ve hassas hareket etme dikkat çekiyor. Dışsal etkilere oldukça açığız. Kolayca dağılmamaya bakalım. Düşüncelerimiz ve hayallerimiz bizi şekillendiriyor, bu nedenle düşüncelerimizi yapıcı ve olumlu bir yönde tutmaya çalışalım. Oğlak burcunun başlaması, Merkür’ün de Oğlak burcuna ilerlemesi daha disiplinli olabileceğimizi anlatıyor.

KOÇ: Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir. Alacağınız destekler, işlerinizi kolay bitirmenizi sağlayabilir.

BOĞA: Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Sorumluluklarınızı tamamlayabilmek için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermenizde fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun. Gelecek yönündeki projelerinizde olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Annenizi ihmal etmemeye çalışın.

YENGEÇ: Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. İnandığınız konuları çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için mücadele iç inde olabilirsiniz.

ASLAN: Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Parasal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstelerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. Gelecek yönünde yeni planlar yapabilirsiniz.

BAŞAK: İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var.

TERAZİ: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak uğraştığınız işler yönünden faydalı olabilir.

AKREP: Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilir ve onlar için harcama yapabilirsiniz.

YAY: Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. İş hayatınızda uğraştığınız konuların tamamlandığını görebilirsiniz.

OĞLAK: Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için kendinize fırsat tanımalısınız. Gün içinde kardeşlerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir.

KOVA: Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. İş hayatınızın geleceği ile ilgili yeni projeler geliştirebilirsiniz.

BALIK: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Beden sağlığınıza özen göstermelisiniz.