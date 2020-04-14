Güneş ve Pluton karesi test eden koşullara, güçlü olmak gereğine işaret etmekte... Bizi sonuna kadar zorlayan sınırlamalar olabilir, özgürlüğümüzü ya da niyetlerimizi kısıtlayan olaylarla karşılaşabiliriz. Dayanıklılık göstererek engelleri aşacağız. Bugünlerde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarfedeceğiz. Saat 11.58-13.04 ve 19.38-20.32 arasında sözünü ettiğimiz bu konularda test edilebiliriz. Bu saatlerde şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Ay da Pluton’a yaklaşırken, duygusal alanda daha sağlam olmamız gerekebilir. Kimi zaman korku ve endişelerimizi aşmamız için daha büyük bir kararlılığa ihtiyacımız olacak.

KOÇ:İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde çatışmacı bir tutum izleyebilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken durumlar olabilir. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var.

BOĞA:Yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde bütünü görmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir.

İKİZLER:Endişe içinde olduğunuz konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kriz yaratması olası olaylardan uzak durmanızda fayda var. Parasal konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. İletişimden kaynaklı gergin zamanlar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:Eşinizle ilgili konularda daha hassas olacağınız bir gündesiniz. Tepkilerinize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde çatışmaya açık olaylar yaşanabilir. Gün içinde uyum içinde kalmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN:Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz gün içinde önem kazanabilir. Otoriter davranmamaya, iş birlikçi olmaya özen göstermelisiniz. Gün içinde yapacağınız programlar işlerinizi kolayca toparlamanıza yardımcı olacaktır.

BAŞAK:Uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Gün içinde rahatça kendinizi ifade edeceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerinde gergin zamanlar yaşanabilir. İletişimde olduğunuz kişilere dikkat etmenizde fayda var.

TERAZİ:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan olaylarla ilgilenme durumunda kalabilirsiniz. Bundan dolayı gergin anlar yaşanabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin. Emlak ile ilgili yeni gelişmeler olabilir.

AKREP:Konuşma ve yazışmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Dikkatli olmanızda fayda var, iletişimden kaynaklı gerginlikler yaşanabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Zekanızı kullanmanız gereken işler artabilir.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yeteneklerinizi kullanarak parasal konularda farklı çözümlemelere gidebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.

OĞLAK:Gün içinde kişisel hassasiyetleriniz ön plana çıkabilir. Öğle saatlerinde keyfinizi kaçıracak olaylardan uzak durmalısınız. İkili ilişkilerinizde çatışmalar ve kopmalar olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için çaba içinde olabilirsiniz.

KOVA:Bilemediğiniz konularla ilgili kendinizi hapsedilmiş gibi hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerinde gergin zamanlar yaşanabilir. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili durumlar daha fazla ilginizi çekebilir.

BALIK:Ailevi konularla ilgili gelişmeler gündeminizi oluşturabilir. Öğle saatleri çatışmaya açık koşullar söz konusu. Karşınızdaki insanlarla iletişiminizi dengelemeniz gerekebilir. Sizi olgunlaştıracak deneyimler yaşayabilirsiniz.