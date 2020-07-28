Yoğun ve odaklı olmayı gerektiren bir gündeyiz. Akrep’te ilerleyen Ay, kararlı olduğumuz koşullara işaret ediyor. Gün içinde kriz yaratabilecek konuları göstereceğimiz dayanıklılık sayesinde aşacağız.

Enerjimizi bir şeyleri hazırlamak, temelini kurmak için kullanmalıyız. Kişisel çekişmelerden uzak duralım. Özellikle günün ilk yarısında yanlış değerlendirmeler yapabiliriz. Bu saatlerde ayaklarımızı yere daha sağlam basmaya, aşırı hayalci olmamaya bakalım.

Bizi duygusal açıdan zorlayan durumlar olsa da, göstereceğimiz kararlılık önemli. Günün geç saatlerinde daha olumlu koşullar bulabiliriz.

KOÇ:Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Payların ayrılması söz konusu olabilir. Kriz yaratan koşullar yaşanabilir. Maddi açıdan yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.

BOĞA:Uğraştıran durumlarla ilgilenebilirsiniz. Davanız var ise onunla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilerle uyum arayışında olabilirsiniz. Ortaklı durumlara dikkat etmekte fayda var.

İKİZLER:Para konuları gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. Çalıştığınız kişilerle mücadele içine girmemeye özen göstermelisiniz. Akışta kalın.

YENGEÇ:Yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Düşüncelerde ısrarcılık söz konusu... Kendinizi ifade etmek isterken, karşınızdakini zorlayabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN:Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerde ısrar ve zorlanma yaşayabilirsiniz. Babanıza dair durumlarda daha özenli davranmanız gereken koşullar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe duyabilirsiniz.

BAŞAK:Kardeşlerinizle ilgili olayların gündeminizi etkilediği bir gündesiniz. Çevrenizle ilgili yeni dedikodular duyabilirsiniz. Başkalarının ısrar ve zorlamalarına karşı dikkat etmeniz gereken zamanlar olabilir. Para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir.

TERAZİ:Duygusal olarak endişeli bir günde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara dikkat etmelisiniz. Başkalarından alacağınız destekler işlerinizi ilerletmenizde yardımcı olacaktır.

AKREP:Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz durumlara yönlenebilirsiniz. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Yeni fikirler ortaya koyabilir ve bunları hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

YAY:Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Gizli düşmanlarınız olabilir. Duygusal yönden yıpranabileceğiniz olaylar yaşanabilir.

OĞLAK:Gelecekle ilgili düşüncelerinizde zorlanmalar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda mücadeleler söz konusu...

KOVA:İş hayatınızdaki üstlerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bürokrasiyle ilgili işleriniz artabilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye çalışmalısınız. Duygusal olarak endişe duyduğunuz konulardan dolayı yıprandığınızı hissedebilirsiniz.

BALIK:Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak endişe duyduğunuz olaylara yoğunlaşabilirsiniz. Ortaklı durumlara karşı dikkatli olmalısınız.