Günün büyük bir bölümünde Ay Boğa burcunda ilerliyor. Maddi açıdan meşgul eden konular, para ihtiyacı ve elimizdekileri daha iyi kullanma zorunluluğu dikkat çekmekte. Bugün işler istendiği hızda ilerlemeyebilir ve yavaşlama olabilir. Bizi öfkelendiren ya da huzursuz eden bir durum yüzünden kendimizi gergin hissedebiliriz. Ancak önümüzde net ya da açık bir hedef de yok. Bu nedenle süregelen düşüncelere takılıp kalabiliriz. Belirsizlikler ya da hareketsizlik içeren durumlar, işe yönelik sorumluluklar yüzünden kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Sabah 10.27’den saat 19.03’e kadar Ay boşlukta kalacak. Daha önemsiz işlere zaman ayırmak doğru olacak. Bu saatten sonra kendimize yeni ilgi alanları bulabiliriz.

KOÇ: Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatınız olacak. Yakın ilişkilerinizde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz.

BOĞA: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak sizin için iyi olabilir. Akşam saatlerinde koşullar yorucu bir hal alabilir. Akışta kalmaya çalışın.

İKİZLER: Bazı konularda fazla hayalci olmamaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Bugün bedene ait konular ön plana çıkabilir. Öğlen saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Günün dinamizmini akşam dinlenerek geçirebilirsiniz.

YENGEÇ: Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde ifadelerinize özen gösterin. Sorumluluk almak için uygun bir gün olmayabilir.

ASLAN: Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar var. Yakın çevrenizdeki insanları da olaylara katmak isteyebilirsiniz. Gün içinde paylaşım içinde bulunacağınız kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Bazı zamanlar sıkışıklıklar meydana gelebilir. Akışta kalın.

BAŞAK: Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı konularda üstlerinize fikir danışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde fazla detaylara takılmamanızda fayda var. Akşam saatleri sakin geçebilir.

TERAZİ: Gün içinde hayatınıza yeni anlamlar katmak için başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi ruhsal olarak etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı konuların netleşmesi sizi rahatlatacaktır.

AKREP: Endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. İşlerinize kendinizi daha fazla adayabilirsiniz. Ortaklı konularda duygusal bağların olması sizi yavaşlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla güven tazelemeye ihtiyacınız olan zamanlardasınız.

YAY: Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Bazı anlaşmalar için uygun zamanlar olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda net göremediğiniz şeyler olabilir.

OĞLAK: Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın desteği sizi rahatlatacaktır.

KOVA: Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkaları ile paylaşım içinde olmaktan keyif alacaksınız. Sevdikleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda risk alacağınız durumlar oluşabilir.

BALIK: Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bazı dikkatsizlikler yaşanabilir. Gün içinde kendinizi doğru ifade edebileceksiniz. Tartışmaları fazla uzatmamakta fayda var. Akşam saatleri daha sakin geçebilir. Akışta kalmaya ihtiyacınız var.