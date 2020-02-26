Bugün Ay Koç burcunda büyürken, Merkür de Mars’la açı içerisinde... Bu görünümler ani olaylara, hızlı gelişmelere işaret ediyor. Yeni haberler nedeniyle artan bir iletişim içindeyiz. Düşüncelerimizi daha çabuk ve inandırıcı şekilde ifade edebiliriz. Ancak kazalara da dikkat edelim. İlişkiler söz konusu olduğunda daha bilinçli davranmak gerekebilir. Bugün ortaklı işlerde daha bilinçli olmalıyız. Sırf kazanmak uğruna harekete geçmek ve tolerans göstermemek, ortaklaşa konuları zorlayabilir. Liderlik ya da tek başına hareket etmek isteği öne çıkıyor. Özellikle günün ilk yarısında, saat 11.00 civarında aceleci davranmamak ve bir kez daha düşünerek konuşmak yararlı olacak.

KOÇ:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki mevzularda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili şeyleri ihmal etmemelisiniz.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz mevzularda cesaretli davranabilirsiniz.

İKİZLER:Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere dahil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de alacağınız desteklerle hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz.

YENGEÇ:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN:Akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabacılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK:Sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal mevzulardaki sıkışmalar sıkıntıya sokabilir. Bazı mevzularda kabullenme içine girebilirsiniz.

TERAZİ:İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar da sıkışma yaşanabilir. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz.Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönelebilirsiniz.

AKREP:Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz.

YAY:Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK:Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz iyi olacaktır.

KOVA:Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız.

BALIK:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz mevzularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Destekleri iyi değerlendirebilirseniz, kendinize vakit ayırabilirsiniz.