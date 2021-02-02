Işıkların uyumu daha yaratıcı ve akıcı olabileceğimiz çalışmalara kapı açıyor. Çok fazla efor sarfetmeden daha şanslı diyebileceğimiz koşullar bulabiliriz. Anlaşmalar, görüşmeler ve ilişkilerimizi geliştirmek açısından uygun koşullar var. Sanatsal uğraşlar, yabancılarla ilgili konularda da çok şey yapabiliriz.

Rehavete kapılmamalı ve şansımıza da aşırı güvenmemeliyiz. Şanslı bir gündeyiz ancak bu daha önce yaptığımız işlerin sonucu olarak ortaya çıkacak. Kadınlara yönelik işler, estetik ya da evimizi daha güzel hale getirebilecek bir konu üzerinde de durulabilir. Öğle saatlerini daha verimli kullanmaya bakalım.

KOÇ: Eşinizle ilgili konularda kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde ani tepkiler vermemeye çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerde daha cesaretli olabilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun.

BOĞA: Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var, ani değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Daha fazla aksiyon almanız gereken zamanlarda olabilirsiniz. İşlerinizde ilerleme

kaydedebilirsiniz.

İKİZLER: Hobileriniz için harcama yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İşlerinize yön vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde olası küçük tartışmaları derinleştirmemeye özen gösterin. Eğlenceli programlar içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ: Ailevi konularda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Eski konular açılabilir. Babanızla ilgili olaylarla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız koşullar oluşabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha atak davranabilirsiniz. İşlerinize yön kazanmak için çaba göstereceksiniz.

ASLAN: Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Hareketli bir gündeminiz var. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha hoşgörülü olmanız gereken bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İşlerinizi ilerletmek isterken acele etmemelisiniz.

BAŞAK: Maddi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çabalayabilirsiniz. Bu konuda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Önünüzdeki engelleri aşmak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz.

TERAZİ: Hassas olduğunuz konulara önem vermelisiniz, ani tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Sağlığınıza önem vermelisiniz. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili çaba göstermelisiniz.

AKREP: Gün içinde bilemediğiniz konularla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Sizi hapseden koşullar canınızı sıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.

YAY: Gün içinde planlarınız ve beklentileriniz için mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Küçük tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Fevri çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Sosyal konular ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

OĞLAK: İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Akışta kalmaya özen gösterin.

KOVA: Yeni ufuklara açılmak için mücadele içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tartışma yaşamamaya özen göstermelisiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlgilendiğiniz konularda acele karar vermeyin. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.

BALIK: Sizi yoran ve yıpratan olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular zihninizi yorabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmeniz gereken zamanlardasınız. İşlerinize yön kazandırmak için tüm engelleri aşmaya hazırsınız.