Haftanın ilk gününde Ay, hızlı ve değişken İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde diyaloglar ve görüşmeler oldukça hızlı olabilir. İletişimde daha dikkatli olmalıyız. Merkür geri giderken pek çok şey planlandığı gibi olmayabilir ve değişime uğrayabilir. Düşünce ve planlarımızda esnek olmamız gereken bir gündeyiz. Özellikle günün geç saatlerinde daha çok çaba sarf edebiliriz. Bugün ilk dördün gerçekleşirken, aynı anda birden fazla şeyi bir arada yapmak durumunda olabiliriz. Ancak tekrarlar ve hatalar da gündeme gelebilir. Sürekli fikir değiştirmekten kaçınalım. Kimi zaman doğru olmayan bilgiler ve ihmaller yüzünden zorlanabiliriz. Duygusal alanda bizi ikilemde bırakabilecek durumlar yaşanabilir.

KOÇ:Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlardasınız, iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz.Ani çıkışlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz.

BOĞA:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler meydana gelebilir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Sizde farkındalık yaratacak olaylar içinde kalabilirsiniz. Karşılaşacağınız kuralları, kişisel yeteneklerinizle aşabileceksiniz.

İKİZLER:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İkili ilişkilerde hassasiyetler oluşabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için engeller olabilir. Akışta kalmanız gereken durumlar var. Akşam saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Geleceğinizle ilgili yeni planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı engellerle karşılaşabilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar var. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir.

ASLAN:Bugün beklentilerinizle ilgili kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engeller meydana gelebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK:İş hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. İkili ilişkilerinizde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Net göremediğiniz olaylar keyfinizi kaçırabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde engellerle karşılaşabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkiniz önem kazanabilir.

TERAZİ:Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla iş yükleneceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Önünüze çıkan engeller keyfinizi kaçırabilir. İkili ilişkilerinizde karar vermek durumunda kalabilirsiniz.

AKREP:Endişe duyduğunuz konular daha fazla sizi meşgul edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Parasal konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Ortaklı mevzular duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.

YAY:Eşinizle ilgili konular sizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde bazı olayları daha iyi idrak edebilirsiniz. Çatışma içinde olabilirsiniz. Sorumluluk almanız gereken durumlar oluşabilir. Yaşadığınız olaylarda tamamlanmalar meydana gelebilir.

OĞLAK:Çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla plan program içinde olmak sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

KOVA:Keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde kurallar gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz.

BALIK:Ailevi konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olacağınız zamanlar içindesiniz. Eskiden kalmış olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz.