Oldukça hareketli ve meraklı olabiliriz. Ancak dağınıklık ya da kafa karıştırıcı durumlar da var. Planlarda değişikliğe gitmek, yeniden düşünmek gerekebilir. Hayal kurmak güzel olsa da, gerçeklerden fazla uzaklaşmamak iyi olacak. Yazı yazanlar, yaratıcı hayal gücüne zaman ayıranlar içinde güzel bir gün olabilir. Ancak çift durumlar, belirsizlik ya da güvensizlik yaratan koşullara da dikkat etmek gerekiyor. İkizler burcunda ilerleyen Ay, eğitim, hareket ve alışveriş içeren konulara canlılık getirmekte... Düşüncelerimizi daha çok paylaşabileceğimiz imkanlar bulabiliriz. Tutarsızlıklara dikkat edelim.

KOÇ:Ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminizin kuvvetli bir gündesiniz. Sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar var. Çift durumların içinde kalabilirsiniz. Çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir.

BOĞA:Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme söz konusu... Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerine doğru duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İşle ilgili konularda kararsızlık yaşanabilir. Fikirlerinizi ifade edebilirsiniz.

İKİZLER:Yeni başlangıçlar, niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hareketlilik söz konusu... Diyete başlamak için uygun bir gün. Öğle saatlerinizde zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili belirsizlik hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Hayatınızda gizli kalmış, açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken öğle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Kendinizi duygusal dalgalanmalar içinde bulabilirsiniz.

ASLAN:Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız destekler var.

BAŞAK:İş yaşamınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilir, ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Seçimlerinizde kararsız kalabilirsiniz.

TERAZİ:Öğrenme açlığınızı gidermek için çevrenizdekilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkanlar var. Öğle saatlerinde kararsızlığa düşeceğiniz zamanlar olabilir.

AKREP:Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. İlgileneceğiniz yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkat etmelisiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY:Karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkanlar var. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaşayabilirsiniz. Duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK:Çalışma hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar var. Sizi yoran yıpratan konularla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Akşama doğru fikirlerde netleşme olacak, kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.

KOVA:Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler ve buluşmalar içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde zihinsel karışıklık içinde kalabilirsiniz

BALIK:Yakın çevrenizle ilgili dedikodular, haberler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konularla ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Evinizde ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmaya çalışın. Öğleden sonraki saatlerde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.