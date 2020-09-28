Ay bugün saat 18.33’te Saka burcundan Balık burcuna ilerliyor. Gün içinde dağılabileceğimiz, niyetlerimizin çok net olmadığı koşullar içinde olabiliriz. Aceleci ve ön yargılı davranmamalıyız. Kısıtlamalardan sonra hayal kuracağımız şeyler istiyoruz. Ay bugün saat 18.33’te Saka burcundan Balık burcuna ilerliyor. Gün içinde dağılabileceğimiz, niyetlerimizin çok net olmadığı koşullar içinde olabiliriz. Aceleci ve ön yargılı davranmamalıyız. Kısıtlamalardan sonra hayal kuracağımız şeyler istiyoruz. Yenilik arayışındayız ancak hassasiyetler de çok. Ay bugün sabah 10.17’den 18.33’e kadar boşlukta kalacak. Kısaca günün önemli bir bölümünde sürprizler ya da hesapta olmayan ancak bizi dağıtabilecek koşullar içinde olabiliriz. Akşam saatlerinde sezgilerimiz bize çok yeni bilgiler ve farkındalıklar getirebilir. Bugünlerde düşüncelerimizde derinleşebiliriz.

KOÇ: Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak için aşırı özgüven içinde olabilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin.

BOĞA: Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir.

İKİZLER: Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir.

YENGEÇ: Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınıza dikkat etmelisiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.

ASLAN: Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmelisiniz.

TERAZİ: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir. Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak.

AKREP: Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir.

YAY: Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır.

İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz.

OĞLAK: Hareketli bir gün sizi bekliyor. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. Yakın çevrenizde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz.

KOVA: Parasal konulardaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretinizle tüm zorlukların üstesinden gelebilirsiniz.

BALIK: Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Bazı konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.