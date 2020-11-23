Haftanın ilk gününde kolayca toparlayamadığımız, düzene sokmakta zorlandığımız koşullar olabilir. Yaratıcı çalışmalar ve ilham almak için güzel zamanlar var ancak tutarsız ya da güvensiz koşullara da dikkat etmek gerek. Kimi zaman sınırlarımızı çizmekte zorlanabiliriz. Bu durum ilişkilerimize garip beklentiler getiriyor olabilir. Aşkta daha dikkatsiz olabiliriz. Bugünlerde zevklerde ve parasal konularda gerçekçi olmak zor olabilir. Gereksiz masraflar, sorumsuzluk kayıplara neden olabilir. Özellikle akşam saatlerinde bu konularda daha özenli olmalıyız. Çok iyi gibi gözüken bir durum aslında pek de göründüğü gibi olmayabilir.

KOÇ: Öğle saatlerinde kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz konularla ilgili fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Gün içinde bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Keyfinizin kaçmamasına dikkat edin.

BOĞA: Sorumlu olduğunuz işlerinizde ilerleme sağlamak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Otorite figürleriyle çatışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne çıkarmaktan çekinmeyin.

İKİZLER: Sorumlu olduğunuz konular gündeminizi oluşturabilir. Hedefinize ulaşmak için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı konularda eksikleri toparlamanız gereken durumlar oluşabilir. Akşam saatlerinde daha içe dönük zamanlar geçirebilirsiniz.

YENGEÇ: Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek çok daha kolay olacaktır. Sınırlarınızı aşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla iletişim halinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde akış içinde olmak daha kolay olacaktır.

ASLAN: Gün içinde endişe duyduğunuz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Akşam saatleri sizin için daha rahat geçebilir.

BAŞAK: Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda detaylarla uğraşabilirsiniz. Yeni konulara ilgi duyabileceğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde sabırlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde net göremediğiniz olaylar kafanızı karıştırabilir.

TERAZİ: Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Bazı konuları detaylandırmak durumunda kalabilirsiniz. Sorumluluklarınızı çalışma arkadaşlarınızla organize olarak yapmanız size zaman kazandıracaktır. Kafanızı kurcalayan durumlar olabilir.

AKREP: İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Bugün etrafınızdaki insanlara kendinizi ifade edebilmeniz, önem kazanabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hayatınızla ilgili risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY: Gün içinde ailenizle ilgili aldığınız sorumluluklarda sıkıntılar oluşabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu durumdan rahatsızlık duyabilirsiniz. Saklanmak istediğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatleri daha rahat geçecektir.

OĞLAK: Gündeminizi yakın çevrenizdeki ilişkiler etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulardan etkilenebilirsiniz. Kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sanatla ilgilenmek için program yapabilirsiniz.

KOVA: Gün içinde maddi sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz konularda daha ön görülü davranmaya çalışın. İlerleyen saatlerde ilişkiler ön plana çıkabilir. Sevdiklerinizle birlikte program yapabilirsiniz.

BALIK: İlişkilerinizdeki sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Sorumlu olduğunuz konuları iyi hale getirmek için eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Hassas olduğunuz konulara özen gösterin.