Düşünce ile eylemlerimizde daha girişken ve cesur olabiliriz. Özgürlük isteği ve olaylara daha mantıklı bakabileceğimiz konular var. Sosyal durumlar ve farklı düşünceler dikkatimizi çekebilir. Duygulara pek yer vermeden hareket edebiliriz. Ancak sabah saatlerinde aceleci olmamakta fayda var. Bu saatlerde öfke yaratan koşullar olabilir. Öğle saatlerine doğru gözden geçirmemiz gereken işler ve planlarda değişiklikler gündeme geliyor. Ancak öğle saatlerinde düşüncelerimizi daha fazla netleştirmeye bakalım. Hayal gücümüzü daha iyi kullanalım. Akşam saatlerinde beklenmedik durumlar ve yeni düşünceler içindeyiz. Arkadaşlıklar için daha uygun fırsatlar da bulabiliriz.

KOÇ:Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızda sorumlu olduğunuz çalışmalarda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası durumlar gündeminizi meşgul edebilir.

YENGEÇ:Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para durumlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz.

ASLAN:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı durumlarda daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Uyum arayışında olacağınız zamanlar var.

BAŞAK:Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın.

TERAZİ:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. Akışta kalın.

AKREP:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait olaylar tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin.Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YAY:Hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var.

OĞLAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir.

KOVA:Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz.

BALIK:Sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma içinde bulabilirsiniz.