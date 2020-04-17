Işıkların uyumu daha istikrarlı ve dengeli hareket edebileceğimizi anlatmakta... Özellikle gelecek yönünde yeni beklentiler gündeme gelebilir. Grup çalışmaları içinde daha fazla şey yapabileceğimizi ve başkalarına katkıda bulunabileceğimizi fark edebiliriz. Ay saat 17.34’ten 21.29’a kadar boşlukta kalacağı için bu aralıklarda kararsızlıklar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde, 21.29’dan itibaren Ay, Balık burcuna ilerleyerek günün atmosferini daha yumuşak kılabilir. Hem kendimizin hem de başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak yönünde daha çok şey yapabiliriz.

KOÇ:Gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlarınız tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Farklı şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Akışta kalın.

YENGEÇ:Size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz olayrda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gerekiyor. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal durumlarda yenilenmeye gidebilirsiniz.

ASLAN:İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Sabah saatlerinde daha çatışmaya açık koşullar söz konusu... Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz.

BAŞAK:Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz durumları daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız.

TERAZİ:Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz olaylarda yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir.

AKREP:Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak olaylardan uzak durmaya özen gösterin.

YAY:Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari durumlarınızda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var.

OĞLAK:Yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz çalışmaları düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

KOVA:Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz durumları ve detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

BALIK:Gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar meydana gelebilir. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz.