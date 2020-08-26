Bugün fiziksel enerjimizi ve fikirlerimizi pratik hale getirmek ve daha uygulayıcı olmak için güzel nedenler var. Ancak bir yandan da kısıtlayıcı, bloke edici koşullar da var. Uzaklarla ilgili gelişmeler, yabancılar ya da düşünce olarak önemsediğimiz konularda biraz daha planlı ve sakin düşünmeye bakalım. Aynı anda birden fazla işle de ilgilenmek durumunda olabiliriz. Günün ilk yarısında kaza riski oluşturabilecek durumlara, tartışmalara karşı sakin ve yapıcı yaklaşmaya bakalım. Özellikle öğle saatlerinde çok hızlı hareket edebiliyor olsak da, acelecilik yüzünden hata yapabiliriz. Psikolojik açıdan da patlamaya hazırız. Saat 16.00-19.00 arasında şansımızı aşırı zorlamamalıyız.

KOÇ:Sabah saatlerinde ortaklı işlerinizde endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha sınırsız ve güçlü hissedebilirsiniz. Bazı konularda kararsız kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli programlar yapmak için organize olacaksınız.

BOĞA:Eşinizle ilgili konular sabah saatlerinde sizi daha fazla meşgul edebilir. Dengeli olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Öğleden sonra ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Duygularınızı doğru ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde çaba göstermeniz gerekebilir. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla takım çalışması yapabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam için program yapmak keyfinizi yerine getirecektir.

YENGEÇ:Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek keyfinizi yerine getirebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen zamanlarda çalışma hayatınızdaki sorumluluklar artabilir. Bazı konularda kendinizi kararsız hissedebilirsiniz.

ASLAN:Sabah saatlerinde ev hayatınızla ilgili gelişmelerle uğraşabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Aşk ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ani tepkiler vermemeye özen gösterin. Akşam saatleri sizin için daha akıcı koşullar söz konusu.

BAŞAK:Sabah saatleri hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışmaları ve ticari konuları iyi organize etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda akşam için organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular daha ön plana çıkabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

TERAZİ:Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemeye gidebilirsiniz. Bazı işlerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanınızı yakın çevrenize ayırabilirsiniz. İşlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir.

AKREP:Bugün kişisel konuda hassasiyetiniz olabilir. Bazı konulara yeniden başlamak ve yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Beden sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destek sizi rahatlatacaktır. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

YAY:Bugün güne bilemediğiniz olayları algılamakla başlayabilirsiniz. Gizli kalan şeylerden kendinize pay çıkarabileceğiniz zamanlardasınız. Kabullenme içinde olursanız daha kolay atlatacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra kişisel hassasiyetleriniz artabilir.

OĞLAK:Bugün geleceğinizle ilgili beklenti içinde olabilirsiniz. Dernek işleriyle ilgilenebilirsiniz. Yapacağınız planlarda sosyal olmak daha isteyebilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda bilemediğiniz konular gündeminize gelebilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz.

KOVA:Gün içinde iş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkiniz dikkat çekebilir. İlerleyen zamanlarda daha sosyal konulara ilginiz dönebilir. Akşam saatlerinde daha fazla kendinize zaman ayırabilirsiniz.

BALIK:Bugün yeni başlangıçlar yapmak sizi daha özgür hissettirecektir. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat görebileceksiniz. Uluslararası konular dikkat çekebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz insanlar önem kazanabilir.