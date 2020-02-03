Bugün öğle sonrasında Ay, İkizler burcuna ilerlerken; Merkür de Balık burcuna geçiyor. İki değişken burç, çok fazla hareket ve iletişim anlamına gelmekte... Düşüncelerimiz büyük bir değişim gösterebilir. Görüşmelerde ve ziyaretlerde farklı yollar aranabilir. Olaylara daha esnek yaklaşmak durumundayız. Aradığımız istikrarı bulmakta zorlanabiliriz. Bu nedenle değişen koşullara uyum sağlamak gerekebilir. Aşkta ve ilişkilerde gerçekçi olmamız söz konusu... Eskilerle ve yaşlılarla ilgili konular dikkatimizi çekebilir. Ancak duygularımızı anlatmak konusunda gerçekçi bir hava içindeyiz. Akşam saatlerinde bu belirgin olabilir.

KOÇ:İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Orijinal fikirlerden yararlanabilirsiniz. Maddi kaynaklar gündeminizi etkileyebilir. Destek göreceğiniz zamanlar var. Gelir-gider dengesi çıkarabilirsiniz. Karar verip, uygulamaya geçmek uygun olmayabilir.

BOĞA:Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Kesin kararlar vermekten kaçınmalısınız. Deneysel tutumlar içinde olabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Kişisel önem verdiğiniz şeyler için zaman harcamak size iyi gelebilir.

İKİZLER:Gündeminizi gizli kalmış konular oluşturabilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Sezgilerinize güveneceğiniz zamanlar var. Gençlerle zaman geçirmek size iyi gelebilir. İşlerinizde yavaşlama söz konusu... Çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz.

YENGEÇ:Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Radikal ve olağan dışı olduğunu düşündüğünüz görüşlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Dernek işlerinizi halledebilirsiniz. Destek olacak kişiler olabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Para gelebilir.

ASLAN:İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşma yönünde yeni fikirleriniz olabilir. Sezgilerinizin gücüyle yöneticilerinizi de etkileyebileceğiniz zamanlar var. Önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK:Keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Yolculuklarınızı planlayabilirsiniz fakat, karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. Sakin bir geçirebilirsiniz. İşlerinizde yavaşlama yaşanabilir, akışta kalmakta fayda var.

TERAZİ:Kriz yaratan durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konularında hızlı karar vermemelisiniz. Sabırlı davranıp, beklemede kalmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar olabilir. Bugün teknik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar var.

AKREP:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylara karşı farklı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Anlaşma imzalarken dikkat etmenizde fayda var. Alacağınız kararlar için acele etmeyin. Uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.

YAY:Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hizmet aldığınız durumlarda sıkıntıya girebilirsiniz. Plan ve programlarda aksama yaşanabilir. Kendinizi çalaşmaya veremeyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilirsiniz.

OĞLAK:Kendinizi orijinal fikirlerinizle ifade etmek isteyebilirsiniz. Riskli konularla ilgili karar almamalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek, size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Sanatsal uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.

KOVA:Eve dair konular gündeminizi oluşturabilir. Kazalara karşı dikkatli olmaya çalışın. İşlerinizde iç sesinizi dinleyerek çözmeniz gereken olaylar olabilir. Babanıza ait meseleler gündeme gelebilir. Güven aradığınız durumlar söz konusu...

BALIK:Teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Tembellik etmek için güzel bir gündesiniz. Çevrenizdekilerin dedikodularıyla gününüz renklenebilir. Sakin kalmakta fayda var. Acele karar vermemelisiniz. Sezgilerinizle hareket edebilirsiniz.