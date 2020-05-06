Sabah 10.04’ten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay, gün içinde bizi uğraştırabilecek durumlara işaret ediyor. Dolunay yaklaşmakta ve Ay Satürn ile de kare açı içinde... Özellikle öğle saatlerde bazı engeller bizi sabırlı olmaya itiyor. Duygusal alanda huzurlu ve sakin olmak pek kolay olmayabilir. Dolunay yaklaşırken, pek çok konuda hızlı ilerleme ve eylem öne çıkıyor. Kendimizi güvende hissetmediğimiz durumlar olabilir. Öfke bize daha çok engel çıkarabileceği için başkalarından beklentilerimizde dengeli olmaya bakalım. Aşırı ısrar ya da ortaklı parasal işlerde yeniden düşünmemiz gereken kritik durumlar olabilir.

KOÇ:Kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BOĞA:İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz.

İKİZLER:Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akışta kalın.

YENGEÇ:Kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk olabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

ASLAN:Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar ve mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var.

BAŞAK:Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.

AKREP:Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz.

YAY:Gizli kalan konularla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz.

OĞLAK:Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. Fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA:İş hayatınızla ilgili çalışmalar gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Akışta kalın.

BALIK:Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin.