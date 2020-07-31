Günün ilk yarısında Yay burcunda güney ay düğümüyle birleşen Ay, huzursuzluk, abartı ve özellikle yabancılarla ilgili konularda sıkıntılar getirebilir. Bu saatlerde gereksiz risklere girmemek ve yolculuklarda daha özenli olmak gerekiyor. Eve, ailemize yönelik huzursuzluklar yaşayabiliriz. Saat 14.58’den itibaren Ay, Oğlak burcuna ilerlemekte... Öğle sonrasında daha gerçekçi ve disiplinli hareket etmek, düşünmek durumundayız. Bakış açımızda değişiklikler olabilir. Duygusal olarak rahat olmasak da, daha somut ve gerçekçi davranabiliriz. Kimi zaman bazı seçimlerde bulunmak bizi zorlayabilir.

KOÇ:Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinden alacağınız desteklerle uğraştığınız işlerde yüksek isteklendirme hissedeceksiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalın.

BOĞA:Ailenize karşı sorumluluklarınız gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. Arkadaşlarınızla birlikte sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Ev hayatınıza ait konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yabancılarla ilgili durumlara zaman ayırabilirsiniz.

İKİZLER:Ailenizle ilgili endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Evinizle ilgili olaylarla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Parasal açıdan destek almak isteyebilirsiniz. Farkındalığınız yüksek olsun.

YENGEÇ:İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Koruma ve korunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar var. Evinizle ilgili konularda gündeme gelebilir. Ailenize ait sorumluluklarınız artabilir.

ASLAN:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışmalısınız. Beraber çalıştığınız kişilerden destek alabilirsiniz.

BAŞAK:Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Ailenize ait geçmişe ait konular tekrar gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içinde olabilirsiniz. Güven arayışı içine girebilirsiniz, bunu ikili ilişkilerinizde bulabilirsiniz. Aşkta da hassasiyetler söz konusu...

AKREP:Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor olabilir. Kardeşlerle ilgili konular önem kazanabilir. Ailenize karşı sorumlu olduğunuz durumlarla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. Parasal durumunuza daha fazla bakmak isteyebilirsiniz. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İlişkilerinize korumacı yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizdeki hassas dengeler görünür olabilir. Karşınızdakilere korumacı davranabilirsiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmeyin. İmaj değişikliği için uygun bir gün.

KOVA:Bilemediğiniz konulardan ötürü kayıplar yaşayabilirsiniz. Ailenizde olan olaylara elinizde olmayan nedenlerden ötürü destek veremeyebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirememek size yük olabilir. İlişkinizde korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz.

BALIK:Ailenizle ilgili konular gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Üstlendiğini sorumluluklar, geleneksel yapı içinde sizi yorabilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var.