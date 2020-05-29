Sabah saatlerinde yavaşlık ya da tam yolunda gitmeyen durumlar olabilir. Bu saatlerde Ay boşlukta ilerlerken, olayların gidişatından pek emin olamayabiliriz. Yolculuk esnasında ya da hareket halinde sıkıntılar yaşanabilir. Saat 14.40’tan sonra Başak burcuna ilerleyen Ay, düşüncelerimizi toparlamak ve yeniden harekete geçmek için daha uygun olacak. Öğle sonrası zihinsel açıdan oldukça meşgul olabiliriz. Detaylar öne çıkmakta ve organize davranmaya çalışalım. Aynı zamanda sezgilerimiz bize yol gösterebilir. Kimi zaman gizli şeyler de keşfedebiliriz. Akşam saatlerinde aşkta beklentilerimizde daha gerçekçi olmamız gerekebilir.

KOÇ:Başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar olabilir.

BOĞA:Evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi olaylarda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Sorumlu olduğunuz durumlarda yeni sorumluluklar alabilirsiniz.

İKİZLER:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere ani tepki vermemeye çalışın. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Akışta kalın.

YENGEÇ:Gün içinde maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. İşlerinizde başkalarından alacağınız destekle kolay ilerleyeceksiniz. Geleceğinizle ilgili çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız.

ASLAN:Kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgili zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda mücadele verdiğiniz alanlarda kendinizi başarılı görebilirsiniz. İlişkiler gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK:Bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir.

TERAZİ:Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için çalışacaksınız. Başarılı olduğunuz konularda daha fazla mücadele verebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

AKREP:İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için çok çalışacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizi gelecek yönünde planlamak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hırslı davranabilirsiniz.

YAY:Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat göreceğiniz zamanlardasınız. Yeni yolculuklar planlayabilir, sevdiklerinizi de dahil edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Akışta kalın.

OĞLAK:Sizi endişe içinde tutan durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Bunlar zaman zaman size kriz çıkarabilir. Ortaklı konularla mücadele içinde olabilirsiniz. Gelecek için parasal alanda adımlar atmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

KOVA:İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdakilere tepkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Eşinizle ilgili durumlarla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf edebilirsiniz. Mücadele içinde olabilirsiniz.

BALIK:Çalışma arkadaşlarınızla birlikte organize olacağınız zamanlar olabilir. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız.