Işıkların uyumu kendi içimizde verimli olabileceğimizi anlatıyor. Ortaya çıkan koşullardan yararlanabiliriz. Uzaklarla ilgili görüşmeler ve anlaşmalar için uygun bir zemin var. Keşfetme duygusu hayatımıza olumlu sonuçlar getirmekte. Yabancılarla görüşmeler, eğitim ve akademik konularda, medya alanında daha faydalı işler yapılabilir. Sabah saatlerinin getirdiği imkanları iyi değerlendirebiliriz. Ancak günün geç saatlerinde, özellikle 18.00 sonrasında ortaklaşa konularda, ilişkilerimizde dikkatli davranmamız gerekebilir. Bu saatlerde zorlamalar kendimizi baskı altında hissetmemize neden olabilir. Günün geç saatlerinde ailevi konular içinde sınırlanma ya da engeller gündeme gelebilir.

KOÇ:Sabah saatlerinde eşinizle birlikte iletişim içine girmenizde fayda var. Yoğun bir gündeminiz olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar yakın. Bazı görüşmeler söz konusu...

BOĞA:Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalın.

İKİZLER:Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz şeylerde riskler almanız söz konusu... Harcamalar yapacağınız zamanlar yakın.

YENGEÇ:Sabah saatlerinde ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma konularla ilgileneceğiniz zamanlar yakın. Güven arayışı içinde olmanızda fayda var. Akışta kalmalısınız.

ASLAN:Eğitim konusunda yoğun bir gün geçirmenizde fayda var. Sabah saatlerinde konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizde bazı değişiklikler söz konusu...

BAŞAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde görüşmelerde yoğunluk meydana gelebilir. Ticari konularla alakalı anlaşmalar söz konusu... İş hayatınızda destek almanızda fayda var.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koymanızda fayda var. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Ticari olayların gündeme gelmesi söz konusu... Akışta kalın.

AKREP:Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.

YAY:Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşmeler içinde olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde hızlı ve kendiliğinden akan iletişim söz konusu... İş hayatınızda alacağınız destekler, sizin daha rahat ilerlemenize neden olacaktır.

OĞLAK:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar yakın. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar meydana gelebilir.

KOVA:Sabah saatlerinde görüşmelerin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapmanızda fayda var. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar yakın. Keşfetmek ve anlamlandırmak için yolculuklar planlayabilirsiniz.

BALIK:Kriz yaratan koşullar oluşabilir. Sabah saatlerinde hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşamamanızda fayda var. Sakin kalmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Akışta kalmalısınız.