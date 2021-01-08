Merkür ve Venüs burç değiştirmekte. Bu birkaç gün içerisinde bir süredir bizi oyalayan durumlardan sonra daha net düşünebiliriz. Görüşlerimizden daha emin olabileceğiz. Bugün duygusal açıdan oldukça yoğun geçebilir. Eve ait uğraşlar zaman alabilir. Akşam saatlerinde daha iyimser bir hava var. Gereksiz duygusallıklardan, kıskançlık ve olumsuz duygulardan uzak kalmaya bakalım. Akrep burcundaki Ay kendimizi yeteri kadar güvende hissedemediğimiz için hırçınlaşabileceğimizi anlatıyor. Bugün yıpratıcı duygusal durumlardan kurtulmaya başlıyoruz. Ancak ilişkilerimizde daha anlayışlı olmalıyız.

KOÇ: Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bugün yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde eğlenceli uğraşlarla ilgililenebilirsiniz.

İKİZLER: Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye zaman ayırabileceksiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Risk almaya yatkınsınız. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat. Çocuklarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.

ASLAN: Ev içindeki aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Öğle saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe ait konularda iç sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularda abartılar olabilir.

BAŞAK: Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Bugün ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Öğleden sonra beğenilerde ve zevklerde aşırılıklara kaçmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ: Maddi kaynaklarla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayacağınız zamanlar olabilir.

AKREP: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız konular gündeminizi etkileyebilir. Kendinize özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız konularda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

YAY: Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Duygusal yenilenmeye girebilirsiniz. Akşamüstü olaylara karşı abartılı duygusal davranışlar gösterebilirsiniz.

OĞLAK: Arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek, onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda çevrenizden destek alacaksınız.

KOVA: Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Gün içinde inatçı kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırabileceksiniz.

BALIK: Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. İstediğiniz yolculuklarla ilgili araştırmalar yapıp, kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi eğlenceye bırakabilirsiniz.