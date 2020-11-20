Saka burcuna ilerleyen Ay, son iki güne göre daha özgür ve mantıklı hareket edebileceğimizi gösteriyor. Gruplar ve sosyal konularda daha fazla ilerleme ve iş birliği söz konusu. Gelecek yönünde yeni ve ilginç fikirler var. Duygusal açıdan çok yumuşak olmasak da, başkaları için daha çok şey yapabiliriz. Tek başına değil, gruplar içinde düşünmek yararlı olacak. Öğle saatlerinde düşüncelerimizde haklı olsak dahi, biraz esneklik göstermek ve belirli fikirlere takılı kalmamak, inatçılık etmemek yerinde olacak. Bu saatlerde sürprizler yeni imkanlar da getirebilir. Bugün aşkta ve duygusal alanda bazı mesafeler ya da soğukluklar yaşanabilir. Daha pozitif düşünmeye ihtiyacımız olacak.

KOÇ: Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz.

BOĞA: İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir. İkili ilişkilerde çatışmalar meydana gelebilir.

İKİZLER: Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün kendi felsefinizi karşınızdakine anlatmak için güçlü bir duygu hissedebilirsiniz.

YENGEÇ: Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz.

ASLAN: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmemeye özen gösterin.

BAŞAK: Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız varsa, ihmal etmemeye çalışın. Gün içinde yapacağınız plan programlar sizi rahatlatacaktır.

TERAZİ: Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde karar alabilir, bazı konuları daha kolay idrak edebilirsiniz.

AKREP: Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait konular tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

YAY: Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz.

OĞLAK: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olunması gereken zamanlar var.

KOVA: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde çatışmalardan uzak durun.

BALIK: Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi

sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz.