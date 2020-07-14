Ay, Boğa burcunda Uranüs’le birleşiyor. Düşüncelerimizi daha pratik hale getirmeye bakalım. Farklı ve ilginç bir yaklaşım geliştirebiliriz. İş konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba içindeyiz. Zekamızı ve yeteneklerimizi uygulamaya koymak için bazı fırsatlar elde edebiliriz. Fikir ve inanç düzeyinde, daha dengeli kalmaya bakalım. Güneş-Jüpiter karşıtlığı ya fazla iyimserlik ya da kendimize inanç ve görüşlerimizde sınırları aşan bir durum olabileceğini gösteriyor. Özellikle işte başkalarından beklentilerimizde daha dikkatli olalım. İnançlarımız ve bakış açımız yüzünden ters düştüğümüz durumlar söz konusu olabilir. Güçlü kişilerle yüzleşebiliriz.

KOÇ:Kişisel yetenekleriniz konusunda yapıcı girişimlerde bulunabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız için kararlılık göstereceğiniz koşullar oluşabilir. İşinizle ilgili durumlarda mücadeleci davranabilirsiniz. Başkalarından destek göreceğiniz zamanlar olabilir.

BOĞA:Aşk hayatınızda sıkışmalar yaşanabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz, yapıcı aktivitelerle uğraşmaktan zevk alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için azimli olacağınız zamanlar var. Hassasiyetiniz olduğu konularda esneklik gösteremeyebilirsiniz.

İKİZLER:Farkında olmadığınız, gizli kalan konularla uğraşabilirsiniz. Sabah saatlerinde ilişkilerinizde sıkışmalar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Aşılması gereken engeller varmış gibi, koşulları zorlayabilirsiniz.

YENGEÇ:Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Gelecek beklentilerinizi oluşturabilirsiniz. Yeni temeller atabilmek için güç sarf edeceğiniz ve yapıcı aktivitelerin olduğu zamanlar var. Fikirlerde çok ısrarcı davranmamakta fayda var.

ASLAN:İş hayatınızla ilgili konularda daha yapıcı davranacağınız bir gündesiniz. Bürokrasiyle uğraşacağınız zamanlar var. Hedeflerinize ulaşmak için hırslı ve kararlı davranabilirsiniz. Annenizle ve ailenizle ilgili durumlar gündeme gelebilir. Sakin olmakta fayda var.

BAŞAK:Yeni ufuklara açılma isteği içinde olabilirsiniz. İşyerinizde eğitimler düzenleyerek, fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Akademik konulara zaman ayırarak, teknik bilginizi geliştirmek size iyi gelecektir. Yolculuklar için plan yapmaya başlayabilirsiniz.

TERAZİ:Sabah saatlerinde ilişkilerinizle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarla ilgileneceğiniz zamanlar var. Mücadeleci tavrınızla bunların üstesinden gelebilirsiniz. Parasal konularınızda daha kararlı davranacağınız bir gündesiniz.

AKREP:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı davranacağınız zamanlar var. Bu yüzden yaşanan sıkışmalara karşı, dengede kalmaya çalışmalısınız. Duygusal baskı hissedebilirsiniz. Size ilham veren konularla uğraşabilirsiniz.

YAY:İş yerinizde beraber çalıştığınız insanlarla ilgili konular sizi meşgul edebilir. Sağlıkla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, kendinize daha fazla özen göstermeye çalışın. İş hayatınızdaki görevlerinizle ilgili durumlarda kararlılık göstereceğiniz zamanlar olabilir.

OĞLAK:Sabah saatlerinde yaratıcılık ve zevklerde sıkışma olabilir. Spekülatif konularda ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Çocuklarınızla ilgili

olaylarda kararlı davranmanız gereken zamanlar var. Eşinizle birlikte keyif verici faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

KOVA:Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Günün ilk yarısı aile fertlerinin arasındaki ilişkilerde huzursuzluk olabilir. Birbirinizi anlamak için çaba göstermek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerinizde yapıcı davranmaya özen göstereceksiniz.

BALIK:Düşüncelerinizde kararlılık göstereceğiniz bir gündesiniz. Farklı görüşlerinizi dile getirmek isteyebilirsiniz. Eğitim alanında yeni gelişmeler olabilir. Yakın çevrenizle ilgili konularda yapıcı davranabilirsiniz. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Akışta kalın.